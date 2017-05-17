«МАЮ В ХАТІ ПИЯКА», або Як процвітає алкоголізм

У редакцію звернулася жінка із Верещаків Лановецького району зі скаргою, що в їхньому селі процвітає бізнес на людській біді: продають самогон, розводять технічний спирт із різними домішками. Розповіла, що займаються таким бізнесом далеко небідні люди, які щонеділі до того ж відвідують церкву. Очевидно, відмолюють гріхи. Серед продавців є пенсіонерки, які використовують охочих закропити душу, як робочу силу. І ті радо працюють «за сто грам». Якщо до роботи не годяться, то пияки міняють на оковиту те, що вкрали вдома.

Жінка бідкається, що неодноразово зі скаргами люди зверталися до сільського голови, дільничного. Але бізнесменів не зупиняє нічого, мовляв, не розуміють, що таким чином ще ніхто не доробився. «На них сиплються людські прокльони, — каже жінка. — Рано чи пізно ці заробітки вилізуть їм боком. Прийде час, і це зло повернеться до них бумерангом. Коли будуть мати в хаті пияка, то знатимуть, як жити в таких умовах».

Незайнятість сільського населення призводить до пошуку розваг у чарці. І це стосується не тільки старшого покоління, а й молоді. До того ж алкоголізм у молодому віці трапляється набагато частіше, ніж у старшому, оскільки підлітки є соціально незрілими. Інші ж у зв’язку з відсутністю роботи перетворюють свою оселю на гуральню, таким чином заробляючи кошти на прожиття.

За даними головного управління Національної поліції в Тернопільській області, від початку 2017 року на Тернопільщині складено 90 адміністративних протоколів за статтею 176 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення», а також 38 адмінпротоколів за статтею 177 КУпАП «Придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення».

Головний лікар КУТОР «Тернопільський обласний наркологічний диспансер» Василь Галанов каже, що протягом 2016 року в наркодиспансері проходили лікування 2733 пацієнти, від початку поточного року — 778.

Звісно, назвати точну цифру осіб, що страждають від алкогольної залежності, неможливо. Адже більшість із них не звертається за допомогою та й навіть не визнає своєї залежності від алкоголю.

— Для алкоголіків характерним також є заперечення факту, що саме пияцтво служить причиною більшості їхніх нещасть, — зазначає Василь Галанов. — Багато хто вважає, що таке заперечення визначається особливостями людини, які тією чи іншою мірою властиві усім п’яницям. Однак небажання визнати цей факт може бути психологічною реакцією людини з алкогольною залежністю на негативне ставлення оточення.

Головний лікар наркодиспансеру каже, що причин алкогольної залежності багато, а розвиток пристрасті до алкоголю обумовлений складним переплетенням факторів: особистого досвіду, впливу однолітків у молоді роки, вплив батьків, життєві стреси тощо. Найчастіше причини виникнення алкоголізму криються у психології особистості. Людина п’є, щоб розслабитися, зняти стрес. Відтак дози спиртного поступово збільшуються, а людина й помітити не встигне, як у неї з’явиться звичка.

— Пацієнт і його близькі, які звернулися за допомогою до професіоналів, повинні пам’ятати про хронічний характер алкоголізму, який передбачає тривале лікування. Його варто починати у стаціонарних умовах, адже саме тут людину можна ізолювати від будь-якої спокуси, а також контролювати стан її здоров’я.

В останні роки в Україні виникла ще одна проблема: бійці АТО, які повертаються додому, щоб «забутися», зменшити напруження, звертаються до алкоголю.

Василь Степанович зазначає, що, насамперед, військовослужбовців повинні підтримувати їхні сім’ї. Важливо, щоб чоловіки займалися фізичною працею, яка допомагає розвантажити мозок.

— Боротися зі стресом допоможуть, на перший погляд, прості речі: смачна їжа, цікаве кіно чи книжка, улюблена музика, — каже Василь Галанов. — Ще одним методом боротьби є допомога іншим. Окрім цього, чоловік повинен віднайти стимул, сенс, заради чого йому жити, боротися. І ще одним ресурсом є власна внутрішня сила, коли ти впевнений у собі і знаєш, що все це тобі під силу й не потрібен алкоголь.

Боротися з алкоголізмом слід, насамперед, заходами профілактики. Дітям з малечку варто пояснювати, наскільки згубно впливає спиртне не тільки на організм людини, а й на її рівень розвитку та спосіб життя. Молодим людям потрібно навчитися відпочивати без алкоголю, вести активний спосіб життя. Якщо ви живете в селі, це не означає, що розпивання спиртного є ледь не єдиною розвагою і нічим іншим на дозвіллі зайнятися не можна. Та й заробляти гроші в селах цілком реально без продажу самогону й технічного спирту: продавайте городину, птицю, молочні продукти, займіться бджільництвом, виробляйте речі з дерева, плетіть вербові кошики. Варіантів багато, потрібне лише бажання.

А для душевного відновлення не шукайте допомоги у чарці, поділіться переживаннями з рідними та друзями, не тримайте проблем в собі. Алкоголь — не вихід, він не розв’язує проблем, а лише додає їх.

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