Ми — не тільки дружна, а й спортивна сім’я

Прихильники здорового способу життя зі Скалата і навколишніх сіл Колодіївка, Полупанівка, Поділля, Магдалівка залюбки відгукнулися на пропозицію місцевого комунального центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». І минулої неділі, 30 квітня, в спортивному залі Скалатського професійного ліцею із запалом сперечалися за нагороди традиційних змагань «Мама, тато, я — спортивна сім’я».

Привітання перед стартом почесних гостей — заступника міського голови Скалата Уляни Хлистун і керівника відділу сім’ї, молоді та спорту Ігоря Данелюка теж не могли не додати азарту. Адже останній, скажімо, разом із дружиною Ольгою і донькою Вікторією так само кинули виклик найбільш спортивним сімейним тріо об’єднаної територіальної громади в різноманітних і цікавих естафетах — «Мисливство», «Флорбол», «Човниковий біг», «Боулінг», «Садіння та збирання картоплі».

Для голів сімейств додатковими випробуваннями стали ще й виконання штрафних баскетбольних кидків, для мамів — змагання у швидкості стрибків на скакалці, для найменших учасників — випробування на влучність кидків волейбольним м’ячем у гімнастичне коло.

Нелегкі випробування, під час яких позитивні емоції іноді змінювалися розчаруванням. Але до підсумків змагань, визначених об’єктивним журі з Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», претензій не мав ніхто. Саме сім’я Данелюків, набравши найменшу кількість балів за сумою завойованих у кожній дисципліні місць, і стала переможцем змагань. Гідну конкуренцію їй склали віце-чемпіони — сім’я Касіянів з Колодіївки. Молодці і бронзові призери — сімейне тріо Кривецьких зі Скалата, і сім’я Хрущів з Полупанівки, яка замкнула четвірку найкращих.

Утім призи після завершення стартів дісталися не тільки лауреатам, а й усім учасникам. І більшість висловила готовність узяти участь і в наступних таких змаганнях.

Фото тернопільського «Спорту для всіх»