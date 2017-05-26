З початку цього року послугами служби зайнятості Тернопільщини скористалися 620 осіб з обмеженими можливостями. Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

З них 106 уже працевлаштовано, у тому числі 10 – за рахунок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

«За нашого сприяння 35 інвалідів проходили професійне навчання, – зазначив директор ОЦЗ. – У громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 26 осіб цієї категорії громадян».

На 1 травня 2017 року на обліку у центрах зайнятості області перебувало 375 інвалідів. Їм продовжується пошук роботи.

Прес-служба обласного центру зайнятості

(телефон 23-49-77).

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