Найбідніші пенсіонери

У жовтні цього року майже шість мільйонів пенсіонерів отримають підвищені виплати. Після перерахунку надбавки становитимуть від 200 до 1000 грн. Про це повідомив міністр соціальної політики А. Рева. Переглянуть виплати автоматично й індивідуально, але тільки половині українських пенсіонерів. Тих, хто отримує спецпенсію, а це судді, депутати і прокурори, осучаснення не торкнеться. На нові виплати можуть розраховувати всі, хто стоїть на обліку в Пенсійному фонді.

А нині «найбагатші» пенсіонери в Києві, Дніпропетровській, Запорізькій і Харківській областях, а найбідніші — в Тернопільській, Закарпатській, Чернівецькій і Херсонській.

На осучаснення пенсій до кінця року потрібно 11 млрд грн. В уряді впевнені, що гроші на це будуть, хоч МВФ, за останніми даними, проти такого осучаснення пенсій.

Валентина ДЕВЛИШ.

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