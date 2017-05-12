Наймолодші не підвели

Понад п’ятсот атлетів з дванадцяти областей нашої держави, Києва і Республіки Молдова взяли участь у проведеному в Рівне відкритому чемпіонаті України з кікбоксінгу. Честь нашого краю гідно захистили наймолодші вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту та спортивного клубу «Тернопіль».

Передусім варто відзначити тринадцятирічного Максима Семенюка, якому у ваговій категорії до 42 кілограмів не було рівних у фул-контакті. А в розділі лоу-кік юнак виборов друге місце.

У сутичках з повним контактом відзначилися також його ровесник Євген Чирик та на рік молодший Роман Воробець. У своїх вагових категоріях обоє вибороли друге місце. Як і десятирічний Артем Сварян, який змагався в розділі лайт-контакт. А бронзову медаль в лоу-кіку завоював ще й Олександр Макарчук.

Юні тернопільські кікбоксери тренуються під керівництвом Сергія Колесника, Володимира Антошківа та Ігоря Кріля.

Фото з архіву Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту