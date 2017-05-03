ДО ПЕРШОГО ТРАВНЯ УРЯД ПІДГОТУВАВ КІЛЬКА НОВАЦІЙ, ЩО ВПЛИВАТИМУТЬ НЕ ТІЛЬКИ НА НАШІ ДОХОДИ, А Й НА ВИДАТКИ. СПОЧАТКУ ПРО ТЕ, ЩО ДОДАДУТЬ. ТАК, ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ ДЛЯ ПРАЦЕЗДАТНИХ ОСІБ ЗБІЛЬШИВСЯ НА 84 ГРН — ДО 1684 ГРН. ЗАГАЛОМ ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ НА ОДНУ ОСОБУ НА МІСЯЦЬ ВСТАНОВЛЕНО В РОЗМІРІ 1624 ГРН (ЗБІЛЬШЕНИЙ НА 80 ГРН), ДІТЕЙ У ВІЦІ ДО 6 РОКІВ — 1426 ГРН (ЗБІЛЬШЕНИЙ НА 71 ГРН), ДЛЯ ДІТЕЙ У ВІЦІ ВІД 6 ДО 18 РОКІВ — 1777 ГРН (ЗБІЛЬШЕНИЙ НА 88 ГРН).

Прожитковий мінімум для тих, хто втратив працездатність, 1312 грн (збільшений на 65 гривень), а отже, з травня перерахують пенсії переважно тим, у кого вона залежала від згаданого мінімуму. В Кабміні повідомили, що мінімальний розмір пенсійної виплати інвалідам війни 1-ї групи із травня становить 3739,2 грн (збільшена на 185,25 грн), 2-ї групи — 3 345,6 грн (збільшений на 165,75 грн), 3-ї групи — 2952 грн (плюс 146,25 грн), учасникам бойових дій — 2164,8 грн (більше на 107,25 грн). Мінімальна пенсійна виплата інвалідам Чорнобильської АЕС 1-ї групи тепер становить 3739,2 грн (плюс 185,25 грн), 2-ї групи — 3345,6 грн (збільшена на 165,75 грн), 3-ї групи — 2952 грн (більше на 146,25 грн).

На 12,51 грн збільшена доплата за наднормативний стаж, що тепер становить 251,51 грн, і на 130 грн — мінімальний розмір пенсії з втрати годувальника серед військовослужбовців, що тепер становить 2624 грн. Із травня також підвищені доплати до пенсії у зв’язку із втратою годувальника: на одного непрацездатного — 1312 грн (збільшена на 65 грн), на двох — 1 574,40 грн (більше на 78 грн) і на трьох — 1968 грн (плюс 97,5 грн).

Але, як правило, нам нічого не додають, аби чогось не відібрати. Уряд вирішив, що українцям потрібно менше газу, електроенергії, тепла. З першого травня набрала чинності постанова Кабміну про зниження соціальних нормативів на використання теплової енергії, електрики й газу, які встановлюються для розрахунку розміру субсидій для населення.

Згідно з опублікованою на сайті уряду постановою, Кабмін переглянув окремі соціальні нормативи з урахуванням фактичного споживання енергоносіїв домогосподарствами. Соціальні норми споживання газу знижено до 5 кубометрів з 5,5 кубометра на квадратний метр опалювальної площі. Крім цього, знижені нормативи споживання теплової енергії для централізованого теплопостачання абонентами, житлові будинки яких обладнані будинковими та/або квартирними приладами обліку: до 0,0431 Гкал з 0,0548 Гкал на квадратний метр опалювальної площі в місяць в опалювальний період, а також електричної енергії для індивідуального опалення: до 51 кВт-год з 65 кВт-год на квадратний метр опалювальної площі в місяць в опалювальний період. Очевидно, що таким чином зменшують кількість тих, хто претендуватиме на субсидії. Не дарма енергоощадливим субсидіантам обіцяють грошову винагороду від держави — до 700 грн.

Ще восени 2016-го уряд обіцяв українцям грошову компенсацію за розумне енергоспоживання в опалювальний сезон. Як повідомили нам у департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну, урядовий проект монетизації зекономлених субсидій, ініційований прем’єр-міністром Гройсманом, передбачає грошову виплату енергоощадним родинам — еквівалент вартості зекономлених 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу.

Це небагато, але саме те, що може дозволити собі тепер держбюджет. На майбутнє, коли економіка України запрацює на повну, уряд обіцяє запропонувати українцям більші грошові стимули економити дорогі енергоносії й глобальніший проект монетизації субсидій.

Тому, хто енергоефективно вів домогосподарство, для отримання коштів потрібно буде від першого липня до першого вересня подати заяву в місцеве управління соціального захисту населення, на підставі якої здійснюватиметься виплата грошової винагороди за енергоефективність. Інформацію про те, чи є економія, кожен отримувач субсидії може відстежувати в своїй платіжці або звернувшись до постачальника газу чи електроенергії, якщо вони використовуються для опалення.

Відкрити рахунок у банку повинен той, хто отримує субсидію. На момент подачі заяви рахунок у банку повинен бути вже відкритим.

Окрім цього, потрібно мати на увазі, наголосили в прес-службі уряду, що субсидія, незалежно від того, в якому вигляді вона виплачується, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку. Тому монетизація частини зекономлених субсидій (виплата її грошима «на руки») жодним чином не впливає на декларування, а отримана від держави сума не повинна зазначатися у декларації про доходи громадян.

Валентина БАЦА.

Фото з вільних джерел