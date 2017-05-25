Обмежити слугам народу пенсію і зарплату

11 травня 2017 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект №6432 «Про внесення зміни до статті 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо обмеження розміру пенсій до п’яти мінімальних пенсій за віком для деяких осіб, які виконували функції держави».

У пояснювальній записці до цього документа зазначається, що головною метою законопроекту є відновлення соціальної справедливості. Нині середній розмір пенсії в Україні становить 1828 грн. Близько двох мільйонів пенсіонерів отримують менше 1400 грн, а 19 тисяч мають пенсію понад 10 тисяч гривень. Середня пенсія судді — 22 тисячі, народного депутата — 15 тисяч. Обмеження розміру пенсійних виплат пропонують поширити на президента, голову Верховної Ради, прем’єр-міністра, їхніх заступників, інших керівників центральних органів виконавчої влади.

Не сумніваюся, що більшість наших співвітчизників погодилася б з ухваленням такого закону, а також наступного — про обмеження розміру зарплати слуг народу. З кожним роком катастрофічно зростає різниця між легальними доходами наших високопосадовців і доходами громадян. Це може призвести до соціального вибуху.

Орест ЗВАРИЧ.

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