Оподаткування спадщини

У 2012 році нотаріус видав мені свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно. Але за вказаний дохід я не платив податку. Нотаріус мені про таке не говорив, будь-яких повідомлень з цього приводу я не отримував. Чи треба тепер сплачувати податок за успадкування в 2012 році згаданої нерухомості?

(Автор просив не називати його).

Про оподаткування доходу, отриманого внаслідок прийняття спадщини, йдеться у статті 174 Податкового кодексу.

Громадяни, які успадкували нерухомість, повинні зафіксувати це в річній податковій декларації. Вона подається за місцем реєстрації особи. Якщо вам видали свідоцтво про право на спадщину в 2012 році, то слід було подати декларацію і сплатити податок у 2013-му.

За пільговою (нульовою ставкою) оподатковується майно, успадковане: інвалідом першої групи, дитиною-інвалідом, особою, що має статус дитини-сироти або позбавленої батьківської опіки, а також членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти). Починаючи з першого січня 2017 року, цією пільгою можуть скористатися члени сім’ї спадкодавця другого ступеня споріднення (рідні брати і сестри, дід, баба, онуки).

У вашому зверненні до редакції відсутні відомості як про вас, так і про спадкодавця. За таких обставин неможливо надати конкретну відповідь, чи зобов’язані ви сплачувати податок за успадковану в 2012 році нерухомість.

Зважте, що нотаріуси повинні раз на квартал подавати в податкову службу інформацію про видачу свідоцтв про право на спадщину. Податківці напевне знають про успадковане вами нерухоме майно.

Орест ЗВАРИЧ.

Фото з вільних джерел