Пам’ятають про старшу подругу

Традиційний турнір з волейболу серед жіночих команд уже п’ятий раз зібрав на стадіоні в Гусятині прихильників гри над сіткою. Саме стільки років не має серед нас відомої на Тернопільщині спортсменки, надійної подруги і дбайливої матері Тетяни Сосновської.

Позмагатися з господарками з Хоросткова цього разу приїхали їхні давні друзі-суперниці зі Скалата і Кам’янця-Подільського на Хмельниччині. Сонячна погода дозволила командам порадувати численних уболівальників змістовною та якісною грою. В напруженій і безкомпромісній боротьбі довести свою перевагу над конкурентками пощастило вихованкам кам’янець-Подільської ДЮСШ №1. Другими фінішували волейболістки зі Скалата, третіми — дівчата з Хоросткова.

Тріумфаторок турніру відзначили кубком, усіх лауреатів —грамотами сектору сім’ї, молоді та спорту Гусятинської райдержадміністрації та комунального підприємства «Колос — спорт для всіх».

Фото Гусятинського «Колоса — спорту для всіх»