ПЕНСІЇ ПЕРЕРАХУЮТЬ: КОМУ Й НА СКІЛЬКИ

ПІСЛЯ ПІДВИЩЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТНІ ІЗ 1600 ГРН ДО 3200 НАДБАВКУ ДО ПЕНСІЇ ПООБІЦЯЛИ Й ПЕНСІОНЕРАМ. ЛЮДИ ПОХИЛОГО ВІКУ НЕ МАЮТЬ ВЕЛИКИХ ІЛЮЗІЙ СТОСОВНО ТОГО, ЩО ЇХНЄ ЩОМІСЯЧНЕ УТРИМАННЯ ЗБІЛЬШИТЬСЯ АЖ У ДВА РАЗИ, ЯК «МІНІМАЛКА», АЛЕ ВСЕ Ж СПОДІВАЮТЬСЯ НА ПЕРЕРАХУНОК. ОРГАНИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДУТЬ ЙОГО ВЖЕ З ПЕРШОГО ТРАВНЯ ЦЬОГО РОКУ, СПИРАЮЧИСЬ НА ЗАКОН «ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2017 РІК», ДЕ СКАЗАНО, ЩО ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВТРАТИЛИ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ, ІЗ ЦЬОГО ЧАСУ СТАНОВИТИМЕ ВЖЕ НЕ 1247, А 1312 ГРН. КОМУ Й НА СКІЛЬКИ ЗБІЛЬШАТЬ ПЕНСІЮ? З ТАКИМ ЗАПИТАННЯМ ЗВЕРНУЛАСЯ ДО НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ В ОБЛАСТІ ГАЛИНИ СКРЕПЕЦЬКОЇ.

Як пояснила Галина Романівна, мінімальний розмір пенсій, призначених відповідно до ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», визначається, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тож у того, хто має необхідний стаж, визначений згаданою статтею, при зміні розміру прожиткового мінімуму змінюється розмір мінімальної пенсії. Необхідний робочий стаж до першого жовтня 2011 року для жінок становив 20 років, для чоловіків — 25, а після першого жовтня 2011-го для жінок — 30, а для чоловіків — 35 років. Наприклад, пенсія за віком призначена в 2005 році чоловікові, який має 40 років 5 місяців страхового стажу й не працює. Розмір пенсії до перерахунку становив 1462,51 грн, а саме: 770,06 грн — основний розмір пенсії (залежить від стажу й заробітку); 476,94 грн — доплата до прожиткового мінімуму (до 1247 грн); 115,51 грн — доплата за понаднормативний стаж (770,06 грн х 15%); 100 грн — доплата з першого травня 2012 року.

Після перерахунку пенсія чоловіка становитиме 1527,51 грн: 770,06 грн — основний розмір пенсії (залежить від стажу й заробітку); 541,94 грн — доплата до прожиткового мінімуму (до 1312 грн); 115,51 грн — доплата за понаднормативний стаж (770,06 х 15%); 100 грн — доплата з першого травня 2012 року. Отже, розмір пенсії збільшується на різницю доплати до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — на 65 грн (541,94 — 476,94).

Тим, хто не має повного стажу в періоди призначення пенсій, які зазначено вище, розмір пенсії визначається пропорційно до робочого стажу, виходячи з нового прожиткового мінімуму. При цьому державна адресна допомога встановлюється лише в сумі, що не вистачає до 949 грн. Наприклад, жінці призначено пенсію у 2016-му при страховому стажі 21 рік. Розмір пенсії на 30 квітня 2017 року — 949 грн. Законом передбачено, що мінімальний розмір пенсії встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, якщо в жінки є 30 років страхового стажу. Таким чином, якщо жінка має 360 місяців страхового стажу, розмір пенсії з травня 2017-го встановлюється в сумі не менше 1312 грн. У нашому випадку страховий стаж — 252 місяці, а тому розмір пенсії, який визначено пропорційно до наявного стажу, становить 918,4 грн (252 х 1312/360). Сума державної адресної допомоги — 30,60 грн (949 — 918,4). У цьому разі розмір пенсії після перерахунку не змінюється.

Інвалідам першої, другої або третьої груп, які не мають необхідного стажу, державна адресна допомога встановлюється в сумі, що не вистачає до досягнення 1312 грн.

У пенсіонерів, в яких основний розмір пенсії перевищує мінімальний, при зміні прожиткового мінімуму змінюється доплата за понаднормативний стаж, оскільки така доплата визначається у відсотках від розміру пенсії, але не більше мінімального розміру пенсії. Наприклад, пенсію за віком жінці, яка не працює, призначено у 2016 році при страховому стажі 32 роки із заробітку 5390,25 грн. Розмір пенсії до перерахунку становив 2353,53 грн, зокрема: 2328,59 грн — основний розмір пенсії (залежить від стажу й заробітку); 24,94 грн — доплата за понаднормативний стаж (1247 х 2%). Розмір пенсії після перерахунку становитиме 2354,83 грн: 2328,59 грн — основний розмір пенсії (від стажу й заробітку); 26,24 грн — доплата за понаднормативний стаж (1312 х 2%). Розмір пенсії збільшується на різницю в доплаті за понаднормативний стаж 1,30 грн (26,24 — 24,94).

Виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, першого травня 2017 року — 1312 грн, проводиться перерахунок: пенсій за особливі заслуги відповідно до Закону «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»; мінімального розміру пенсії по втраті годувальника; мінімального розміру пенсії по втраті годувальника членам сімей військовослужбовців; підвищень, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та доплати до підвищень; мінімальних розмірів пенсій військовослужбовцям строкової служби та членам їхніх сімей, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»; надбавки на утриманців відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб»; підвищень, передбачених Законом України «Про жертви нацистських переслідувань»; мінімальних розмірів пенсій по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС; державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни з числа військовослужбовців 1, 2, 3 груп та інших інвалідів війни 1, 2, 3 груп; щомісячної державної адресної допомоги інвалідам війни, учасникам бойових дій та інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; доплати до мінімального розміру пенсії шахтарям, на яких поширюється дія Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці».

Виходячи з розміру прожиткового мінімуму на одну особу на місяць із першого травня 2017 року — 1624 грн, проводиться перерахунок надбавки, передбаченої Законом України «Про донорство крові та її компонентів».

Не перераховуються із розмірів прожиткового мінімуму, оскільки встановлені у фіксованих сумах: підвищення дітям війни відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни»; додаткові пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, та компенсаційної виплати за втрату годувальника відповідно до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; підвищення особам, яким виповнилося 100 років і більше.

Максимальний розмір пенсії з першого травня 2017 року не змінюється і становить 10740 грн.

Валентина БАЦА.

Фото з вільних джерел