В Українському домі «Перемога» у м. Тернополі відбувся День кар’єри «PROFIT DAY», співорганізатором якого виступив Тернопільський обласний центр зайнятості.

У рамках заходу: ярмарок вакансій, тренінги, презентації роботодавців, консультації фахівців Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.

Більшість роботодавців-учасників «PROFIT DAY» належать до сфери IT-технологій, роздрібної торгівлі та ресторанного бізнесу. Вони розповідали присутнім про вільні робочі місця та посади, умови праці та її оплати, вимоги до працівників, можливості навчання та кар’єрного росту.

Крім того, фахівці МРЦЗ запропонували більше 1,2 тисячі вакансій, найактуальніші з яких висвітлювалися на спеціальному екрані у формі відеопрезентацій.

Під час заходу працівники Тернопільського міськрайонного центру зайнятості надали представникам роботодавців банк резюме 500 шукачів роботи та 64 відеорезюме, поінформували про ряд соціальних послуг; профорієнтатори – тестували усіх, хто бажав, на виявлення професійних нахилів та здібностей, допомагали написати резюме та створити власне відеорезюме, а також надали поради щодо успішного проходження співбесід (онлайн-співбесід) з роботодавцями.

Учасники заходу дізналися від фахівців служби зайнятості й про можливості професійної підготовки на замовлення роботодавців, отримали консультації з питань профнавчання, зокрема, щодо отримання ваучерів, підтвердження результатів неформального навчання.

Для тих, хто хотів детальніше дізнатися про ефективний пошук роботи, працівники ТМРЦЗ провели спеціалізовані тренінги.

Директор обласного центру зайнятості Василь Олещук під час заходу поспілкувався із представниками більшості роботодавців з приводу налагодження активнішої взаємодії на ринку праці.

На Дні кар’єри соціальними послугами фахівців міськрайонного центру зайнятості скористалися 96 шукачів роботи, більшість з них пройшли співбесіди з роботодавцями, 10 – отримали направлення на працевлаштування; 77 школярів та 147 студентів були охоплені профорієнтаційним тестуванням.

Загалом у заході взяли участь майже півтисячі осіб.

Прес-служба обласного центру зайнятості.