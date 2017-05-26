Відколи закінчилася Друга світова, людство живе надією, що подібна трагедія не повториться. А з Москви пролунало: «Можемо повторити». На святкуванні чергової річниці перемоги Володимир Путін пригрозив усім, хто «випробовує Росію на міцність».

І повторюють. Поки що не в таких масштабах, як колись. Бутафорський рейхстаг штурмували тільки в процесі дитячої військової гри. Ну ще «всього-на-всього» анексували Крим, захопили частину Донбасу. Згадали в Москві й те, як з «крамольними» народами СРСР поводилися під час Другої світової війни. І, з усього видно, вирішили й це повторити.

Кримські татари на своїй землі 18 травня відзначали День пам’яті жертв геноциду свого народу. І відчули те, що пережили їхні предки в травні 1944 року. Масштаби були, звісно не ті, тоді протягом двох днів повантажили в товарні вагони й повезли 180 тисяч людей. Але в очах російських окупантів кримські татари й тепер бачили не меншу лють.

Людей, які того дня вийшли на центральну площу Сімферополя, силовики визнали учасниками несанкціонованого заходу (риторичне запитання: а чи дала б окупаційна влада санкцію, якби кримські татари з таким проханням звернулися?) Організаторів дійства тут же посадили в «чорні воронки» й повезли. Серед затриманих — Сервер Ізмайлов, літня хвора людина. Він прийшов на площу з прапором кримських татар, але недовго його тримав… Російські окупанти «наводили порядок» і в привокзальному сквері, де зібралися учасники траурного заходу. Там перевірили документи в усіх присутніх, у тому числі в журналістів місцевих ЗМІ. В Бахчисараї зупиняли автомобілі, на яких були кримськотатарські прапори. Знамена вилучали, водіїв штрафували.

Що Росія може повторити — корінний люд півострова відчув не тільки в День пам’яті жертв геноциду. Безчинства тут тривають з часу окупації. «Сьогодні кримськотатарський народ переживає чи не найстрашніші часи з моменту депортації. Випадки зникнення кримських татар, порушення справ за сфабрикованими звинуваченнями, тривалі терміни ув’язнення, заборона меджлісу, створення підконтрольних органів самоврядування, дискредитація представників киримли (кримських татар. — ред.) у ЗМІ, заборона в’їзду на територію Криму величезній кількості українських громадян, заборона мітингів — усе це страшні відголоски злочину 1944 року», — стверджує українське Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Одне слово, Росія повторює…

М. ЛУКАШКЕВИЧ.

Фото з вільних джерел