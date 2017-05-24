Розпочато процедуру ліквідації…

Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області, відповідно до наказів Міністерства юстиції України від 22.05.2017 № 1688/5, від 22.05.2017 №1689/5, повідомляє про початок ліквідації:

– Копичинецької державної нотаріальної контори (код ЄДРПОУ 21161457), місцезнаходження юридичної особи: 48200 Тернопільська область, Гусятинський район, місто Копичинці, вулиця 22 Січня, 29,

– Почаївської державної нотаріальної контори (код ЄДРПОУ 21161440), місцезнаходження юридичної особи: 47025 Тернопільська область, Кременецький район, місто Почаїв, вулиця Банкова, 1а.

З 22.05.2017 утворено комісію з ліквідації та подано державному реєстратору документи, необхідні для державної реєстрації рішень про ліквідацію Копичинецької державної нотаріальної контори та Почаївської державної нотаріальної контори, про що 22.05.2017 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено записи про початок їх ліквідації.

Відповідно до частини 5 статті 105 Цивільного кодексу України, претензії кредиторів до Копичинецької державної нотаріальної контори та Почаївської державної нотаріальної контори приймаються протягом двох місяців з дня опублікування цього оголошення за адресою: 46021 Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця Грушевського, 8 (Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області) .

Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області.

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