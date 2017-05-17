Школа безпеки — школа мужності

На навчально-тренувальній базі Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області відбувся дев’ятий збір юних рятувальників з обласного відділення всеукраїнського громадського дитячого руху «Школа безпеки». Традиційні змагання пам’яті учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, полковника Леоніда Кудринського цього разу зібрали понад 130 школярів із шістнадцяти команд-переможниць районних та міських стартів.

Нелегкі випробування, підготовлені суддівською колегією на всіх дистанціях в наближених до реальних умовах, допомогли дітям по-справжньому показати свої практичні навички та знання з рятувальної справи. Тож головної мети збору — підвищення рівня практичної підготовки юних рятувальників до дій в екстремальних ситуаціях — організатори, без сумніву, досягли.

Найкраще оволоділи навиками взаємодопомоги, продемонстрували необхідну психологічну підготовку під час реагування на надзвичайні ситуації школярі Зборівського району. Друге місце вибороли юні рятувальники з обласного центру. А третє дісталося вихованцям «Школи безпеки» з Кременецького району. Лауреатів нагородили грамотами, медалями, цінними подарунками, а переможців — ще й перехідним кубком пам’яті Леоніда Кудринського.

Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області вдячне за активне сприяння в підготовці традиційного збору обласному центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», управлінням освіти та науки і з питань цивільного захисту населення, відділу сім’ї та молоді облдержадміністрації, обласному навчально-методичному центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, профспілкам, обласним осередкам громадських організацій «Школа безпеки», «Союз Чорнобиль України», Спілки ветеранів Афганістану, Товариства Червоного Хреста.

О. ВАВРИШКО,

методист навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської області.

Фото з архіву організаторів