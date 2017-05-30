«Сюрприз» для чемпіонів

На проведеному наприкінці минулого тижня в Луцьку командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів знову порадували тернопільські штовхальники ядра. Вже не вперше в цьому сезоні боротьба за чемпіонський титул звелася до суперечки двох наших земляків.

Минулої суботи переконливу перемогу в ній здобув другокурсник Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Іван Карюк. Підопічний Івана Чуби та заслуженого тренера України Михайла Васірука, який нині удосконалює майстерність в обласній ШВСМ, під час усіх трьох удалих спроб змушував снаряд приземлитися за позначкою кваліфікаційного нормативу на липневий чемпіонат Європи серед юніорів у Італії. А в найкращій сягнув позначки у 18 метрів 80 сантиметрів. Для того, аби третій сезон підряд стати учасником офіційних міжнародних стартів, Іванові залишається вибороти одне з двох перших місць на червневому чемпіонаті України в тому ж Луцьку.

За умови напруженої праці протягом найближчого місяця непогані шанси повторити успіх старшого товариша по навчанню має і вихованець Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Олександр Шилівський. Атлет, яким опікуються Іван Панасюк і Олег Данилюк, не менш упевнено виборов «срібло» командного турніру — 17 метрів 51 сантиметр. Не такою недосяжною є і згадана кваліфікаційна норма — 18 метрів 20 сантиметрів.

Натомість інші тернопільські атлети, які вийшли на бігові доріжки і в сектори реконструйованого нещодавно за всіма міжнародними нормами луцького стадіону «Авангард», поборотися за місця на п’єдесталі не змогли. Хоча і варто відзначити підопічну Віри Зозулі Віру Губанову (ОДЮСШ із літніх видів спорту), яка в спортивній ходьбі на 10000 метрів фінішувала п’ятою, Оксану Більчак з Тернопільської ОДЮСШ — за восьму позицію в бігу на 800 метрів. Підопічна Ольги Стефанишиної і Володимира Небельського поступово відновлюється після травми і, сподіватимемося, невдовзі набуде оптимальних кондицій. Необхідні вони, звісно, і стрибунам у висоту Назарові Вовчку з ДЮСШ Тернопільського району і Руслані Муравській з Тернопільської ОДЮСШ. У Луцьку підопічні Євгена Кармелюка і Михайла Васірука вище голови, так би мовити, не стрибнули, тож і змушені були задовольнитися сьомою (Вовчок — 190 сантиметрів) і восьмою (Муравська — 155 сантиметрів) позиціями.

Нарешті, про згадану реконструйовану за всіма міжнародними нормами спортивну арену в Луцьку. Порівнюючи її (як і стадіони в Хмельницькому, Калуші) з тернопільською, відповідальний секретар Федерації легкої атлетики Тернопільської області Леонід Дахновський уже вкотре просто не може стримати обурення. Черговий його допис у соціальних мережах з’явився буквально вчора. Можливо, емоційно написано, зате кожне слово правда:

«Понищені легкоатлетичні доріжки — взимку чистили поле від снігу для футболу. Понищені сектори для штовхання ядра та стрибків у довжину — кілька днів тому возили важкою технікою через легкоатлетичні сектори обладнання для сцени перед виступом Слави Вакарчука. З острахом чекаємо літа. Що ще придумає горе-директор стадіону? Цілим залишився хіба сектор для стрибків у висоту.

На всіх стадіонах метають спис у поле, тільки в Тернополі — «не можна». Бо пошкодите поле та обігрів. Легкоатлети своїми силами намалювали лінію старту і фінішу, а іншої розмітки нема. А для чого вона, набридли ті легкоатлети, користі з яких ніякої, хіба клопоти. А в суботу в Луцьку на чемпіонаті України серед юніорів два наші богатирі в штовханні ядра вибороли два перших місця, не знаючи ще, який сюрприз на них чекає на рідному міському стадіоні. Вражена, без сумніву, буде і срібна призерка чемпіонату світу INAS у потрійному стрибку серед інвалідів Ольга Зозуляк. Але хіба це прикрість порівняно із зароблянням «бабла».

Шановні депутати та керівники міста! Зупиніть нарешті знищення легкоатлетичної інфраструктури стадіону. Наші сусіди в Луцьку, Хмельницькому, Калуші вже гордяться своїми легкоатлетичними аренами. Львів’яни закупили сучасне електронне обладнання для фінішу. А в Тернополі, нічого не придбавши нового, нищать без жалю те, що служило не одному поколінню легкоатлетів протягом багатьох років…»

На фото: стадіон у Калуші Івано-Франківської області й понищені легкоатлетичні сектори стадіону в Тернополі.

Фото Леоніда ДАХНОВСЬКОГО