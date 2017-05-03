Сильні духом і тілом виступили в консерваторії

Протягом двох днів наприкінці минулого тижня концертна зала Дніпропетровської консерваторії імені М. Глінки перетворилася на спортивну арену. Під час проведеного в такому незвичному місці чемпіонату України з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату свою майстерність продемонстрували понад сотню богатирів з п’ятнадцяти областей і столиці нашої держави.

У солідній компанії не розгубилася і 14-річна уродженка Ланівців Катерина Кухарчук, яка нині навчається в Тернопільському обласному навчально-реабілітаційному центрі. Підопічній Віктора Юзчишина не тільки не було рівних серед юніорок, чия вага не перевищує 45 кілограмів. Відзначилася також у турнірі дорослих, де виборола почесне п’яте місце.

Порадував наставника і 39-річний тернопілець Едуард Каськів. Завоювавши бронзову медаль у ваговій категорії до 88 кілограмів, відомий атлет уперше виконав норматив майстра спорту.

На фото: вгорі — новоспечений майстер спорту Едуард КАСЬКІВ після церемонії нагородження; Катерина КУХАРЧУК разом з наставником Віктором ЮЗЧИШИНИМ.

Фото тернопільського «Інваспорту»