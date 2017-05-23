Так би і надалі

Доволі успішним є цьогорічний сезон для юних атлетів нашого краю, які займаються вільною боротьбою. Найсвіжіша і, так би мовити, найприємніша новина — бронзова медаль Вероніки Кондратюк на проведеному наприкінці минулого тижня в столиці Сербії Бєлграді чемпіонаті Європи з боротьби серед молодших кадетів 2002—2004 років народження.

Не можна не зазначити, що боротьба в родині дівчини — справа сімейна. Під керівництвом батька Сергія Кондратюка Вероніка займається в Тернопільській ДЮСШ №1. Успіху на дебютному для себе європейському форумі домоглася в суперечці дівчат, чия вага не перевищує 32 кілограмів. Загалом успішними стали престижні міжнародні баталії і для підопічного заслуженого тренера України Петра Короля Андрія Трача із Збаразької ДЮСШ. Юнак виборов високе п’яте місце у ваговій категорії до 42 кілограмів.

А напередодні кадети старшої вікової групи (2000—2002 років народження) сперечалися в Чернівцях за нагороди чемпіонату України. І знову наші земляки — серед лауреатів. На верхню сходинку піднялася тернопілька Аліна Сивак. Титулів віце-чемпіонів удостоєні її земляк, підопічний Валерія Красовського Володимир Рибін та Олександр Михальський із Збаража. А бронзові медалі завоювали ще один тернопілець Василь Ільницький і Юрій Чорний, якого в Теребовлі навчав азам боротьби Володимир Пархалюк.

На жаль, дійсність така, що всі нагороди наші земляки поклали до скарбнички збірної Львівщини. Через відсутність належних умов найкращі борці Тернопільщини змушені для удосконалення спортивної майстерності виїжджати на навчання до тамтешнього училища фізичної культури.

На фото: призери чемпіонату України в Чернівцях Володимир РИБІН і Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ; бронзова призерка чемпіонату Європи серед дівчат молодшої вікової групи Вероніка КОНДРАТЮК.

Фото Ігоря СЦІБАЙЛА