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23.05.2017 автор:  Вільне Життя

ТДМУ: конкурс зі вступу до клінічної ординатури

Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» оголошує конкурс зі вступу до клінічної ординатури за спеціальностями:

  • загальна практика-сімейна медицина;
  • хірургія;
  • терапія;
  • педіатрія;
  • офтальмологія;
  • анестезіологія.

Лікарі, які бажають вступити до клінічної ординатури, подають на ім’я ректора університету заяву, до якої додають:

а) особисто заповнений  листок з обліку кадрів;

б) копію диплома про вищу медичну освіту і присвоєння кваліфікації спеціаліста “лікар” (завірену печаткою відділу кадрів лікувальної установи);

в) копію сертифіката про присвоєння кваліфікації “лікаря-спеціаліста” з певної лікарської спеціальності (завірену печаткою  відділу кадрів лікувальної установи);

г) витяг із трудової книжки;

д) список опублікованих наукових праць та винаходів і раціоналізаторських пропозицій (за наявності);

е) виписку із протоколу засідання вченої ради вищого закладу освіти чи закладу післядипломної освіти з рекомендацією лікарю-інтерну на навчання в клінічній ординатурі (для осіб, які вступають до клінічної ординатури без необхідного стажу роботи лікаря за спеціальністю).

є) копію паспорта та ідентифікаційного коду.

Термін подання документів: з 25 травня  по 25 червня 2017 року.

Прийом документів здійснюватиметься за адресою: м. Тернопіль, Майдан Волі, 1, Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України», науковий відділ,  щодня, окрім суботи та неділі, з 9ºº до 18ºº. Тел. (0352) 52 45 54.

Фото Віри ПЕРУН

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