Три роки без російських соцмереж і сервісів

Блокування на три роки доступу до соцмереж «ВКонтакте», «Одноклассники» та сервісів Mail.ru і «Яндексу» – ці та інші санкції передбачені новим указом Президента України Петра Порошенка. Документ вводить у дію відповідне рішення РНБО.

У санкційному списку — «ВКонтакте», «Одноклассники», всі сервіси «Яндекса» («Яндекс.Деньги», «Яндекс.Новини», «Яндекс.Пошта», Метро, Каса, Календар, Кинопоиск, Авіа, Веб-майстер, Відео, Погода, крім головної сторінки «Яндекса»), «Mail.Ru Group», сайти антивірусних компаній «Лабораторія Касперського» і DrWeb. Буде заблоковано активи, заборону на трансакції і мовлення російських телекомпаній: «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Зірка», ТНТ, РЕН, ОТР.

Загалом у списках перебуває 468 юридичних осіб, а також 1228 фізичних осіб — тих, хто причетний до нелегітимних виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму та Севастополя, громадян РФ, причетних до незаконного переслідування й протиправних дій щодо громадян України.

Щоправда, за даними Інтернет-асоціації України, блокування українськими провайдерами російських сайтів, які потрапили під санкції, на даний момент неможливе технічно.

Тим часом російські сервіси розпочали інформувати українських користувачів про те, як обійти блокування. Відповідні інструкції отримують повідомленнями та електронними листами.

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА,

студентка факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Фото з вільних джерел