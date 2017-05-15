У Галицькому коледжі провели тиждень іноземних мов

«Мови вивчай – світ пізнавай!» – таким стало цьогорічне гасло організаторів та учасників тижня іноземних мов у Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола. Студенти та викладачі доклали значних зусиль, щоб тиждень пройшов весело та з користю.

Старшокурсники відділення економіки та туризму і юридичного відділення порозминали мізки та блиснули знаннями, одержаними на парах, у брейн-ринзі «Україна-Німеччина-міст у Європу» німецькою мовою. Не пасли задніх і першокурсники:запеклі мовні дуелі у пошуках істини розгорілися під час інтелектуальних ігор англійською мовою між першокурсниками юридичного відділення, а у пошуках молодого і талановитого-між студентами відділення дизайну. Кращого знавця англійської мови відділення видавничих та комп’ютерних технологій визначали у конкурсі «Мова комп’ютерів», а наймолодші, гімназисти, взяли участь у конкурсах німецькою мовою «Усе про Німеччину» та «Знавці казок братів Грімм».

Вивчення іноземної мови –це не лише граматичні правила, нові слова та вирази, це знайомство з традиціями, звичаями, культурою країн, мову яких ти вивчаєш. З метою популяризації англійської мови студенти провели пісенний флешмоб-співали геніальну пісню «Yesterday» легендарних «Beatles». Весна цьогоріч не тішить нас теплом, тому доречним стало проведення традиційного англійського чаювання «5 o’clock tea», запропонованого студентами спеціальності «Ресторанне обслуговування». Заняття- подорож «All the world is stage» проведене для першокурсників відділення видавничих та комп’ютерних технологій, ввело учасників в епоху Шекспіра.

Заходи тижня іноземних мов вийшли за рамки коледжу. Студенти відділення економіки та туризму провели захоплюючий квест «Іноземні мови в моєму житті» на вулицях рідного міста. Тернополяни виявилися неабиякими ерудитами та знавцями іноземних мов, що принесло багато приємних вражень та перемогу одній з команд.

Студентам відділення економіки та туризму пощастило взяти участь у майстер-класі «Розвиток комунікативних компетенцій з використанням колаборативної технології навчання», який презентували носії мови-гості зі Сполучених Штатів Америки.

Тиждень завершився на позитивній ноті: нагороджено переможців конкурсів, квесту, олімпіад, захисту наукових робіт, зроблено безліч фотографій, пам’ять зберегла позитивні враження та емоції, але головне попереду – нові відкриття, виклики й перемоги.

Олена СИСОЄВА,

викладач англійської мови Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола.

Фото авторки