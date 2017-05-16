У Тернополі відбувся Тиждень безпеки дорожнього руху

За рішенням Генеральної Асамблеї ООН 2011–2020 роки проголошені десятиліттям дій із безпеки дорожнього руху в світі. Світове співтовариство ініціювало низку заходів, спрямованих на поліпшення ситуації з проблемою дорожньо-транспортної аварійності. В Україні за ініціативи Міністерства охорони здоров’я і Українського медичного центру безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій започатковано проведення щорічних Тижнів безпеки дорожнього руху.

Минулими вихідними на всіх головних площах міст України тривав Всеукраїнський флешмоб «Україна за безпеку дорожнього руху». У Тернополі захід відбувся на театральній площі. Його мета — привернення уваги до проблеми смертності й травматизму внаслідок порушення правил дорожнього руху. У заході взяли участь представники обласної влади, Тернопільського медичного центру безпеки дорожнього руху, Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, Патрульної поліції, автотранспортних підприємств, автошкіл, закладів освіти, культури і громадських організацій. Координатором виступила директор Тернопільського медичного центру безпеки дорожнього руху Інна Шугалей.

Щороку внаслідок дорожньо-транспортних пригод у світі гине 1,5 мільйона осіб, близько 50 мільйонів людей травмуються. В Україні рівень травматизму та смертності внаслідок ДТП є одним із найвищих у Європі. ДТП в Україні є першою за поширеністю причиною смерті молоді віком від 15 до 24 років та другою – серед дітей віком від 5 до 14 років. За останні п’ять років в Україні зареєстровано 170 тис. ДТП, у них загинули 26,5 тисяч людей, травмовані 206 тисяч осіб.

Учасники флешмобу зібралися заради важливої мети – привернення уваги до безпеки дорожнього руху, дотримання правил дорожнього руху та проблеми смертності та травматизму на дорогах.

На площі міста, проводилися майстер-класи, в яких увага була сконцентрована на причинах виникнення і ключових факторах скоєння ДТП із смертельними наслідками. Майстер-класи були спрямовані на запобігання дорожньо-транспортної аварійності, посилення безпеки на дорогах.

Працівниками Тернопільського медичного центру безпеки дорожнього руху проводився майстер-клас «Комплектація засобів автомобільної аптечки», з демонстрацією медзасобів.

Проходила демонстрація методичних посібників з домедичної допомоги постраждалим внаслідок ДТП, медобладнання, методичних рекомендацій у сфері безпеки дорожнього руху, ознайомлення з відповідальністю за порушення правил дорожнього руху.

Відбулася роздача буклетів «Комплектація автомобільної аптечки» та смужок із світловідбиваючим ефектом.

Проводилося ознайомлення з наданням домедичної допомоги потерпілим внаслідок ДТП: за підозри на перелом кінцівок, за наявності рани кінцівки, ускладненої кровотечею, надання домедичної допомоги за підозри на пошкодження хребта, надання домедичної допомоги під час раптової зупинки серця у дорослих.

На площі міста працювала фотостудія, декорована різними світловідбиваючими елементам для ознайомлення дітей з їх властивостями і застосуванням.

Працівниками Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф проводилася демонстрація автомобіля швидкої допомоги із спецобладнанням.

Були проведені майстер-класи з надання домедичної допомоги постраждалим внаслідок ДТП.

Співробітниками Управління державної служби з надзвичайних ситуацій проводився майстер-клас «Алгоритм дій на місці дорожньо-транспортної пригоди», з демонстрацією техніки спеціального призначення, спецзасобів та спецобладнання.

Рятувальники продемонстрували на широкий загал пожежно-рятувальну техніку та автомобілі спеціального призначення, а також спецзасоби та спецобладнання, яке використовується під час гасіння пожеж та при проведенні аварійно-рятувальних робіт. Також вони провели майстер-клас, під час якого продемонстрували алгоритми дій, які виконуються працівниками Служби порятунку під час ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди.

Cвої професійні знання та вміння продемонстрували також фахівці психологічної служби Управління ДСНС. Вони організували майстер-клас на тему «Надання психологічної допомоги постраждалим в ДТП».

Гості та інші учасники заходу мали можливість навчитись прийомам психологічної саморегуляції та самодопомоги, а також опановувати навики надання невідкладної психологічної допомоги потерпілим, що зазнали руйнівного впливу стрес-факторів. Також психологи-рятувальники розповіли присутнім про прийоми подолання паніки, правила поведінки у натовпі та можливості збереження власного психічного здоров’я і цілісності особистості у стресових ситуаціях.

Працівники Патрульної поліції України проводили демонстрацію спеціальної техніки та обладнання.

Відбулося ознайомлення з картою аварійно небезпечних ділянок, місць концентрації ДТП міста Тернополя.

Проходив конкурс малюнків «Безпека на дорозі – безпека життя!», після завершення якого відбулося нагородження переможців грамотами і призами.

Працівники Тернопільської обласної автомобільної школи Всеукраїнської спілки автомобілістів провели майстер-клас «Правила дотримання водієм швидкості руху транспортних засобів» з демонстрацією учбового автомобіля, навчальних плакатів, посібників по правилах дорожнього руху України.

В арт-студії за участю педагога з образотворчого мистецтва та працівника Національної поліції пройшов конкурс малюнків на асфальті на тему «Безпека на дорозі – безпека життя». У конкурсі взяли участь команди представників 19 загальноосвітніх навчальних закладів Тернополя. За результатами оцінювання перше місце зайняли школярі із Тернопільської ЗОШ №24, друге місце посіла команда ЗОШ №7, третє – ЗОШ № 5.

Фінальним акцентом флешмобу стало формування на площі символічного ромбу жовтого кольору, який є символом Тижня безпеки дорожнього руху.

Оксана ГАЙДУКЕВИЧ

м. Тернопіль.

Фото авторки