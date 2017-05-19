У тролейбусі — з піснями

Святковий настрій у День вишиванки дарували студенти факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, виконуючи українські народні пісні. Відчуття свята створювали у тролейбусі щастя «Україна моя вишивана», що курсує маршрутом №11.

Координатор проекту «Тролейбус щастя» та за сумісництвом викладач кафедри інформатики ТНПУ ім. В. Гнатюка Галина Полюга зазначає, що таку акцію проводять вже третій рік поспіль.

— Студенти з радістю зголошуються дарувати у День вишиванки свою творчість пасажирам громадського транспорту. Минулих років, окрім пісень, студенти-філологи також читали вірші та легенди про українську вишивку.

Символічно, акцію проводять у тролейбусі, у якому в кожному куточку проглядається український мотив. Дорогою додому чи на роботу пасажири мають змогу почитати інформацію про особливості вишивки усіх регіонів України. В українському стилі транспорт прикрашали студенти ТНПУ в рамках проекту «Тролейбус щастя». Подібних тематичних тролейбусів у Тернополі вже шість. Галина Юріївна каже, що планують створювати їх й надалі. А сприяють їм КП «Тернопільелектротранс». До слова, це підприємство також допомогло в організації цього заходу.

Учасників акції цьогоріч четверо, а саме Володимир Витрикуш, Петро Галайда, Сергій Волохатий, а також Василь Хомик.

— Сьогодні справжнє українське свято — День вишиванки, — зазначає студент-музикант Василь Хомик. — Ми повинні не забувати своїх традицій, нести українську культуру, зокрема й музику до людей. Ми хочемо дарувати людям гарний настрій та позитивні емоції. Сьогодні ми виконуємо українські народні пісні, зокрема «Ой там бджоли», «Червона рута», «За нашов стодолов» та багато інших. Пасажири тролейбуса сприймають нас позитивно, дякують.

Пасажири, яким пощастило саме в цей час їхати в тролейбусі, щиро радіють та навіть кажуть, що тролейбус — це найкраще місце для таких акцій.

— Мені подобається українська народна музика, оскільки в ній відчувається дух нації, — розповів тернополянин, один із пасажирів тролейбуса Анатолій Галас. — Такі акції, безсумнівно, потрібні. Коли заходиш у транспорт, одразу ж піднімається настрій, та й їхати з музикою набагато веселіше та цікавіше.

— Раніше епіцентром культури був Львів, тепер це однозначно Тернопіль, — ствердила тернополянка Сюзанна Тарал. — Я завжди їздила за емоціями до Львова, тепер за позитивом — тільки в наше місто.

Фото авторки