У центрі уваги — економіка

Уже стало звичним, що на сесію облради приїжджають люди з різних міст і сіл Тернопілля. Вони надіються, що депутати вникнуть у суть їхніх проблем та допоможуть. Приїхали і в середу, на чергове засідання п’ятої сесії. Цього разу — з клопотами, так би мовити, медичного характеру. Представникам Зборівського й Чортківського районів надали слово на початку сесії. Зборівчани вели мову про створення госпітальних округів. Працівники Чортківського шкірвендиспансеру занепокоєні сумним майбутнім свого закладу й просили зберегти його.

Керівник департаменту економічного розвитку й торгівлі облдержадміністрації Галина Воляник проінформувала про те, як минулого року виконувалася стратегія розвитку області, й представила проект програми соціально-економічного та культурного розвитку на нинішній рік. Після детального обговорення депутати проголосували за цей документ. Сесія ухвалила ще низку програм, зокрема таких, що стосуються призову на строкову військову службу, прийняття на службу за контрактом, територіальної оборони на особливий період, сприяння діяльності поліції в області. Приділили увагу аеропорту, створивши тимчасову контрольну комісію, яка має визначити перспективи його функціонування.

Щоб була можливість залучати іноземні інвестиції та кредитні ресурси, потрібно формувати позитивний імідж Тернопільщини. Цим займеться агенція регіонального розвитку — рішення створити її ухвалила сесія. Облрада стане співзасновником агенції.

Депутати внесли зміни до обласного бюджету.

Низка питань, які стосуються безпосередньо нашої області, може бути вирішена тільки на вищому рівні. Цього разу депутати звернулися до керівництва держави з двома такими питаннями. Перше — про зміни до Бюджетного кодексу щодо розподілу рентної плати за користування надрами між бюджетами всіх рівнів. Адже експлуатація кар’єрів, у яких видобувають корисні копалини загальнодержавного значення, негативно впливає на довкілля, соціальну сферу, об’єкти інфраструктури в тих місцях, де кар’єри розташовані. І якби 25 відсотків рентної плати надходило до обласного бюджету, а 10 процентів — до місцевих бюджетів, це стало б компенсацією за спричинену шкоду. Депутати також підтримали звернення Київської облради до Президента, ВР і Кабміну з вимогою знизити ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців.

За новими статутами діятимуть тепер комунальні установи обласної ради. Сесія затвердила 50 таких статутів.

М. АНТОНЮК.

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