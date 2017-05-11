У всеукраїнський День матері відзначатимуть і міжнародний День сім’ї

Друга неділя травня в Україні проголошена Днем матері. Однак фахівці Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення запропонували землякам не обмежуватися 14 травня вшануванням найрідніших для кожного з нас людей, а й провести ще і свято з нагоди Міжнародного дня сім’ї, яке за ініціативи Організації Об’єднаних Націй щороку відзначають 15 травня.

На урочистості тернопільські родини запрошують до парку Національного відродження. Всі бажаючі матимуть нагоду позмагатися в сімейних стартах. Спочатку батьки з дітьми під час конкурсу «Карта мрій» розкажуть про майбутній літній відпочинок. Далі в турнірі «Хрестики-нолики» всім доведеться виявити не тільки винахідливість, а й спритність і командну злагодженість.

Діткам від п’яти до дванадцяти років — особлива увага під час різноманітних естафет та ігор. А в турнірі з міні-футболу на універсальному спортивному майданчику, який організатори назвали «Фінт по-сімейному», звісно ж не обійтися без участі як дорослих, так і малечі.

Початок свята — о 14-й годині. Приєднуйтеся! І всі разом зробимо його незабутнім.

Фото Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення