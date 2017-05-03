ВЕСНЯНИЙ ЗОРЕПАД ТАЛАНТІВ

УЖЕ ВКОТРЕ МИ ПЕРЕСВІДЧУЄМОСЯ, ЩО В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ШКОЛІ МИСТЕЦТВ ІМ. ІГОРЯ ГЕРЕТИ НАВЧАЮТЬСЯ ЗДІБНІ ДІТИ. РОЗКРИТИ ЇХНІЙ ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДОПОМАГАЮТЬ ДОСВІДЧЕНІ ПЕДАГОГИ. ВОНИ ЗНАЮТЬ: МАЛО ВМІТИ, ТРЕБА ЩЕ Й ПОКАЗАТИ, ЧОГО ТИ ДОСЯГ. ТОМУ ЮНІ ТАЛАНТИ ПОСТІЙНО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У НАЙРІЗНОМАНІТНІШИХ КОНКУРСАХ ТА ФЕСТИВАЛЯХ І ПОПОВНЮЮТЬ ТВОРЧУ СКАРБНИЦЮ ШКОЛИ ВИСОКИМИ НАГОРОДАМИ.

Цієї весни юні тернополяни здивували поважне журі на кількох престижних конкурсах. Диплом і першу премію привезли зі Львова учасники молодшої групи народного ансамблю танцю «Галичанка» під керівництвом Євдокії Тимошенко. Вони показали дві хореографічні композиції «Зустріч на галявині» і «Дівочі мрії». На цьому ж, 75-му Всеукраїнському фестивалі «Весняний зорепад» діти отримали два сертифікати на знижку для путівок до Болгарії.

На V Міжнародному музичному інструментальному конкурсі Євгена Станковича, який проходив у Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка, серед конкурсанток молодшої дитячої групи виступала і юна скрипачка Наталя Баклаженко. Вона зіграла мелодію з кінофільму «Високий перевал» та «Капричіо» Ф. Давіда і увійшла в четвірку переможців.

Уславилися і юні танцюристи зразкового ансамблю класичного танцю «Перлина», якому, до речі, цими днями виповнюється 20 років. Вони теж стали дипломантами Всеукраїнського фестивалю-конкурсу малих форм і творчих колективів інструментального, вокального, хореографічного мистецтва, який проходив у Тернополі. Разом зі своїм керівником і постановником Світланою Рудак вони представили дві хореографічні композиції: «Вальс квітів» П. І. Чайковського і «На пташиному дворі». У фестивалі взяла участь також відома тернопільська «Посмішка», але то були діти старшої вікової категорії.

На фото: вгорі — учасники ансамблю «Перлина»; праворуч — Наталя БАКЛАЖЕНКО; ліворуч — «Ми юні галичанки з ансамблю «Галичанка».

Фоторепортаж Василя БУРМИ.