Від найменших — до найсильніших

Наприкінці минулого тижня збагатитися досвідом змагальної практики пощастило переважній більшості легкоатлетів Тернопільщини. Від найменших, так би мовити, і до відомих майстрів, яким уже довіряють захищати честь збірної нашої країни.

Передусім про обласні старти. Проведені 6—7 травня на міському стадіоні фінальні змагання XXI спортивних ігор школярів Тернопільщини з легкої атлетики не могли не порадувати організаторів масовістю. На бігові доріжки і в сектори головної спортивної арени краю вийшли близько трьох сотень прихильників «королеви» з тринадцятьох районів, міст Чорткова, Кременця, Бережан, Тернополя та чотирьох об’єднаних територіальних громад, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів.

У суперечці старших переважна більшість дисциплін завершилася перемогами легкоатлетів обласного центру, в спортивних навчальних закладах якого й умови для тренувань кращі, і підготовкою спортсменів займаються більш кваліфіковані спеціалісти. Учень Тернопільської ЗОШ №27 Вадим Трач, скажімо, не тільки став найкращим у бігу на 200 і 400 метрів, а й установив юнацький рекорд області на довшому відрізку — 51,6 секунди. Непоганими результатами порадували також учні педагогічного ліцею Олександр Підліпчук (100 метрів) і Руслана Муравська (висота), представники метальних дисциплін Вікторія Мітюрьова (ядро) і Дарина Мостова (спис) із ЗОШ №22, Іван Павлик із ЗОШ №19, який теж відзначився в метанні спису. Доволі очікуваними стали і перемоги штовхальника ядра Андрія Пижа з Бучача, бігунів на 800 і 1500 метрів Олександра Мельника із Зборова і Тетяни Когут з Бережан, стрибуна в довжину Назара Фаюра з Шумська, Владислава Корнатого із Збаража, якому не було рівних у бігу на 3000 метрів.

Баталії ж учнів шкіл I—II ступенів порадували впевненими перемогами в штовханні ядра Валентини Павлів та Ігоря Висоцького із Жнибородівської ЗОШ Бучацького, Віктора Гнатіва з Бурканівської ЗОШ Теребовлянського (400 і 800 метрів), Андріани Антонюк із Зарудянської ЗОШ Зборівського (800 і 1500 метрів) районів, стрибуна в довжину Максима Голоб’юка з Темногаєцького навчально-виховного комплексу Шумського району.

Командну суперечку в напружених баталіях учнів сільських шкіл виграла збірна Збаразького району. Підопічні Ігоря Патроника на дев’ять балів випередили конкурентів із Чортківського (Борис Пеняк), на одинадцять — Бучацького (Микола Головацький) районів. Турнір збірних загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступенів завершився набагато впевненішою перевагою легкоатлетів обласного центру (представник — Галина Шмуляєва). Бережанці (Володимир Дуда) відстали на 42 очки, легкоатлети Бучацького району (Юлія Романишин) — на 46-ть.

Наприкінці першого дня спортивних ігор школярів Тернопільщини стало відомо і про нові успіхи двох найкращих атлетів старшої вікової групи, які змушені були пропустити обласні старти через виклик до юнацької збірної України. В турецькій Бурсі, де в цей же день відбулася міжнародна матчева зустріч збірних легкоатлетів Білорусі, України і Туреччини віком до вісімнадцяти років, на повний голос заявили про себе двоє вихованців Тернопільської ОДЮСШ, які тренуються під керівництвом Богдана та Оксани Дудів. Установивши особисті досягнення, Василь Макух переміг у забігу спринтерів на 100 метрів (10,90 секунди), а Владислав Кравчук фінішував третім на дистанції 2000 метрів із перешкодами — 6 хвилин 16,66 секунди. Перший з них тріумфував і в комплексній естафеті 4 по 100+200+300+400 метрів, де разом зі своїм головним вітчизняним конкурентом на стометрівці Олександром Савенком, а також з Тарасом Шинкарем та Ярославом Демченком так само не дали себе випередити конкурентам з двох інших збірних.

Нарешті про Універсіаду України, яка 8 травня, завершилася в Луцьку. Дводенні старти найсильніших вітчизняних студентів на реконструйованому не так давно згідно з міжнародними стандартами стадіоні «Авангард» принесли чимало позитивних емоцій і нашим землякам. Один з наставників майстра спорту Наталії Стребкової Олександр Степанюк не забарився повідомити про перемогу студентки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка в стипль-чезі. Дистанцію в 3000 метрів із перешкодами подолала за 10 хвилин 11,61 секунди. А підопічній Василя Яковіва Тетяні Фетіскіній, яка здобуває фах економіста в Тернопільському національному економічному університеті, не було рівних у метанні списа — 53 метри 75 сантиметрів.

Не був би проти тріумфу на універсіаді й уже дипломований педагог, майстер спорту Сергій Крук. Однак підопічному заслуженого тренера України Михайла Васірука, який нині здобуває другу вищу освіту в Тернопільському національному економічному університеті, в стрибках у довжину вдалося вибороти друге місце (7 метрів 57 сантиметрів), у потрійному стрибку — третє (рівно 15 метрів). Бувають у житті спортсменів і такі моменти. В секторі для стрибків у довжину головному конкурентові Владиславові Мазуру із Житомирщини за надзвичайно сприятливого вітру в спину в чотири метри за секунду вдався стрибок аж на 8 метрів 6 сантиметрів. А потрійний стрибок ніколи не був основною дисципліною нашого земляка з Великих Куськівців на Лановеччині.

Загалом непогано виступили і молодші, за віком юніори, тернопільські таланти «королеви спорту». Штовхання «дорослих» ядра (7 кілограмів) і метання диска (2 кілограми) задовольнили амбіції студентів педагогічного Івана Карюка та Олександра Шилівського відповідно двома п’ятими і сьомими місцями. А дев’яті позиції в своїх дисциплінах виявилося під силу завоювати майбутнім педагогам Оксані Більчак (800 метрів), яка ще не повністю відновилася після травми, Олександрові Хомі і Христині Стефанишиній (висота).

На фото: під час легкоатлетичних змагань спортивних ігор школярів Тернопільщини.

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