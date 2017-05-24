Відповідно до частини 1 статті 19 Закону України «Про громадські об’єднання» Громадське об’єднання, зареєстроване в установленому законом порядку, може мати всеукраїнський статус за наявності у нього відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, і якщо таке громадське об’єднання підтвердило такий статус у порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”.

Підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання та відмова від такого статусу є добровільними.

Відомості про всеукраїнський статус громадського об’єднання перевіряються щороку уповноваженим органом з питань реєстрації відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Якщо громадське об’єднання уже при створенні планує набуття всеукраїнського статусу, її засновники зобов’язані вказати статус «всеукраїнське» у власній назві. Оскільки відповідно до частини сьомої 10 Закону, власна назва громадського об’єднання має містити інформацію про статус громадського об’єднання (“дитяче”, “молодіжне”, “всеукраїнське”).

Якщо рішення про набуття всеукраїнського статусу приймається після реєстрації громадського об’єднання і власна назва не містить інформації про статус «всеукраїнське», то після підтвердження такого статусу вносяться зміни до власної назви громадського об’єднання із зазначенням інформації про статус «всеукраїнське». Зміни вносяться у порядку визначеному частиною шостою статті 14 Закону.

Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області

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