Згорений медівник не смакує

Торік на моїм городі була біда — півплощі затягнула полетиця. А сего року пирій десь сі взяв. Так що знов свіжі гроші тре на трійку, жеби покропити і трошка сі забути про тую траву. А в моєї внуки тоже біда: їй у телефоні якийсь сайт закрили, де вона зо всіма колєжанками сі переписує і знимки ставит. Теперка ніц но стогне, що їй зо знимками робити, де їх знайти. Ну, в кажного свої клопоти.

Я чув по телевізору, же сі борат із російськими сайтами і всім тим, же в інтернеті на українців не дуже добре впливає. Але, думаю, мало сі борат. Толку закрити їдну дзюрку в друшляку, як потече водичка з других дзюрок. А хіба нє? Хто молодший, то сидит в тім інтернеті, а тамка, як я чув, стілько всього є, же не перезакрити. А от що нам, старим, робити? Хто для нас позакриває оті-во зомбоящики? Включив на свєта їден канал: «пабєда» і колорадські стрічочки. Включив другий — те саме. Та в рекламі більше зачуєш української мови, аніж у новинах! Чо то ніхто з тим сі не боре? Чо ніхто таке не закриває? Увімкнув радейко — те саме. Добре, що заставила держава кажну четверту пісню українською мовою ставити. Але таке ставлят, же страх. Ну хіба в нас файних пісень нема, же всяке барахло крутят? І хто буде тутка лад наводити, га?

Ще би писки тим нашим політикам закрили, же проти України щось там гавкают і вічно брешут. Вони тоже добре сі прикладают до справи, яку давно зачив наш московский сусід. Ото було би діло. А так толку від тої «борби», як від згореного медівника: спекти спекли, й на тім сі стало. До речі, про медівник.

Берем півшклянки цукру, 100 грам масла, четверту частину чайної лижки солі, 600 грам муки, 250 грам меду, чайну лижку поташу, пів чайної лижки сухих дріжджів, шклянку квасного молока і шклянку горіхів, півшклянки родзинок ще можна взєти, чайну лижку кориці і дві яйци. Горіхи подрібніт і підсмажте. Яйці збийте з цукром, сіллю і маслом. Тоди додайте мед, корицю і квасне молоко. В муці розмішайте поташ і дріжджі і всьо то всипте в рідку масу. Далі то всьо файно розітріть, жеби не було грудочок муки в тісті, поки не почнут утворюватисі пухирці. Лише тоди додавайте родзинки і горіхи. Возьміт глибоку форму, змастіт смальцьом і виляйте в неї тісто. Духовку розігрійте до 190 градусів і печіт медівник півгодини. Тоди знизьте температуру до 160 градусів і печіт ще майже стілько ж. Горичим медівник із форми не витягуйте. Дайте йому тамка охолонути і вже тоди можна вийняти.

Смачного!

Ваш пан ЮЗЕК.

Ілюстрація Миколи Пилиповича