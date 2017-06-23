Адреси відпочинку

Драмтеатр

Завітайте 25 та 29 червня на перегляд музичної комедії В. Жили «Сорочинський ярмарок» (за мотивами твору М. Гоголя), а 28 червня – музичної комедії С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм», приуроченої до Дня Конституції України. Поч. вистав о 19.00.

Театр актора і ляльки

25 червня маленьких тернополян запрошують на перегляд казки-комедії М. Туровер «Поросятко Чок». Поч. о 12.00 і 14.30.

Художній музей

До кінця липня діятиме виставка творчих робіт учнів Станції юних техніків Тернопільської міської ради під назвою «Мистецький вернісаж».

Філармонія

27 червня завітайте на концерт «Український вечір» за участю симфонічного оркестру, колективів і солістів філармонії. Поч. 18.30.

ПК «Березіль»

28 червня вашій увазі концерт з нагоди Дня Конституції України «Літня естрада» (поч. о 17.00).

До зустрічі наступного тижня!

Назарій ТАБАКА,

студент ІІ курсу факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Фото Віри Перун