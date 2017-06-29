Ах, ці «сємки»! Ох, ці «сємки»…

Багато хто вважає, що насіння соняшнику не тільки смачне, а й корисне. Але чи справді так? Що кажуть із цього приводу фахівці?



Яка користь від соняшнику?

За хімічним складом насіння соняшнику поживне, в ньому є чимало потрібних організму вітамінів та мікроелементів. Найбільше — А, В, С, D і Е. Тобто це насіння, по суті, хороша вітамінна добавка, яка може підживити організм, поповнити запас, наприклад, узимку. Насіння ефективне, зокрема, для профілактики інфаркту, інсульту, переломів кісток, інфекційних захворювань, атеросклерозу, акне, облисіння, раннього старіння, ожиріння, авітамінозу.

Але (увага!) корисне тільки сире насіння соняшнику! В смаженому залишається дуже мало корисних речовин.

А яка шкода?

Кожен стоматолог скаже, що неочищене насіння дуже шкодить зубам. Тому, щоб не трапилося так, як у приказці «Одне лікуємо, а інше — калічимо», позбавляйте насіння від лушпиння руками.

Купувати очищене насіння, навіть не смажене, нема сенсу. Без шкаралупи воно швидко окислюється і перестає бути корисним. А калорійність 100 грамів «сємок» — 520 калорій, а це чверть оптимального денного раціону дорослої людини. Тому пачечка насіння на ніч може повільно накопичити вам 2, 5, чи й 10 зайвих кілограмів. Окрім того, у насінні міститься кадмій, причому у великій кількості. А якщо врахувати, що людина отримує цей мінерал з повітря, води, тютюнового диму, продуктів, то зловживання може призвести до передозування. До того ж при промисловому смаженні у насіння проникає дуже небезпечна речовина бензопірен, що навіть у малій кількості може не тільки стати причиною розвитку імпотенції та безпліддя, а й призвести до онкологічних хвороб.

Підготувала Ольга ВОЛИНСЬКА.

Фото з вільних джерел