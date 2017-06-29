Безвіз не означає без грошей

Безвіз — це, звичайно, добре для українців. Але, наскільки мені відомо, при відвідуванні тієї чи іншої країни треба мати з собою певну суму грошей. Чи не могли б ви пояснити, скільки саме?
Ганна КРАВЧУК.
смт Ланівці.
При безвізовому перетині кордону необхідно мати при собі гроші — такі вимоги Євросоюзу (правила безвізу для українців можна прочитати на сайті ЄС). Подорожувати без пригод допоможе карта «Мандруй відповідально» представництва ЄС в Україні. Ось які вимоги в різних країнах:
Норвегія — 500 норвезьких крон, тобто 1580 грн;
Фінляндія — 30 євро в день (880 грн);
Швеція — 47 євро в день (1370 грн);
Естонія — 86 євро в день (2,5 тис. грн);
Латвія — 14 євро на день (400 грн);
Литва — 40 євро в день (1100 грн)
Нідерланди — 34 євро (1000 грн);
Польща — 300 злотих (2 тис. грн) перебування до трьох днів, 100 польських злотих (800 грн) на день, якщо перебування більше трьох днів;
Німеччина — 45 євро в день (1300 грн);
Бельгія — 45 євро (1300 грн) — іноземці, які зупинилися у приватних осіб. 95 євро (2,8 тис. грн) — іноземці, які зупинилися в готелі;
Люксембург — мінімальна сума коштів визначається індивідуально; Чехія – 40 євро (1100 грн) в день до 30 днів;
Словаччина — 56 євро в день (1600 грн);
Франція — 32,50 євро (1000 грн) — особи, які мають підтвердження наявності житла. 120 євро (3500 грн) — особи, які не можуть підтвердити наявність житла;
Швейцарія — 91 євро (2600 грн), 27 євро (780 грн) — для студентів;
Ліхтенштейн — 91 євро (2600 грн), 27 євро (780 грн) — для студентів; Австрія – на індивідуальній основі;
Словенія — 70 євро (2 тис. грн), 35 євро (1 тис. грн) для неповнолітніх у супроводі батьків;
Угорщина — 3 євро (90 грн);
Італія – 269,60 євро (7,8 тис. грн) на одну людину на термін до п’яти днів, для груп туристів менше;
Іспанія — 71 євро (2 тис. грн);
Португалія — потрібно мати при собі суму в 75 євро (2,2 тис. грн), а також суму з розрахунку 40 євро (1100 грн) в день перебування;
Мальта — 48 євро в день (1400 грн);
Греція — 50 євро (1400 грн) в день, мінімум 300 євро (8,7 тис. грн) на п’ять днів.
Підготувала Ольга ВОЛИНСЬКА.
Фото з вільних джерел