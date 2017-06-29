Безвіз не означає без грошей

Безвіз — це, звичайно, добре для українців. Але, наскільки мені відомо, при відвідуванні тієї чи іншої країни треба мати з собою певну суму грошей. Чи не могли б ви пояснити, скільки саме?

Ганна КРАВЧУК.

смт Ланівці.

При безвізовому перетині кордону необхідно мати при собі гроші — такі вимоги Євросоюзу (правила безвізу для українців можна прочитати на сайті ЄС). Подорожувати без пригод допоможе карта «Мандруй відповідально» представництва ЄС в Україні. Ось які вимоги в різних країнах:

Норвегія — 500 норвезьких крон, тобто 1580 грн;

Фінляндія — 30 євро в день (880 грн);

Швеція — 47 євро в день (1370 грн);

Естонія — 86 євро в день (2,5 тис. грн);

Латвія — 14 євро на день (400 грн);

Литва — 40 євро в день (1100 грн)

Нідерланди — 34 євро (1000 грн);

Польща — 300 злотих (2 тис. грн) перебування до трьох днів, 100 польських злотих (800 грн) на день, якщо перебування більше трьох днів;

Німеччина — 45 євро в день (1300 грн);

Бельгія — 45 євро (1300 грн) — іноземці, які зупинилися у приватних осіб. 95 євро (2,8 тис. грн) — іноземці, які зупинилися в готелі;

Люксембург — мінімальна сума коштів визначається індивідуально; Чехія – 40 євро (1100 грн) в день до 30 днів;

Словаччина — 56 євро в день (1600 грн);

Франція — 32,50 євро (1000 грн) — особи, які мають підтвердження наявності житла. 120 євро (3500 грн) — особи, які не можуть підтвердити наявність житла;

Швейцарія — 91 євро (2600 грн), 27 євро (780 грн) — для студентів;

Ліхтенштейн — 91 євро (2600 грн), 27 євро (780 грн) — для студентів; Австрія – на індивідуальній основі;

Словенія — 70 євро (2 тис. грн), 35 євро (1 тис. грн) для неповнолітніх у супроводі батьків;

Угорщина — 3 євро (90 грн);

Італія – 269,60 євро (7,8 тис. грн) на одну людину на термін до п’яти днів, для груп туристів менше;

Іспанія — 71 євро (2 тис. грн);

Португалія — потрібно мати при собі суму в 75 євро (2,2 тис. грн), а також суму з розрахунку 40 євро (1100 грн) в день перебування;

Мальта — 48 євро в день (1400 грн);

Греція — 50 євро (1400 грн) в день, мінімум 300 євро (8,7 тис. грн) на п’ять днів.

Підготувала Ольга ВОЛИНСЬКА.

Фото з вільних джерел