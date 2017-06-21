МАРІУПОЛЬ ПОКАЗУЄ ПРИКЛАД. Усі школи цього міста на Донеччині вирішили повністю перейти на українську мову навчання, повідомляє «Українське слово», посилаючись на начальника управління освіти Маріупольської міської ради Світлану Добровольську. І цей перехід уже розпочався. Цьогоріч україномовними стали два навчальні заклади. У школі №10 набрали п’ять перших класів по 35 учнів, яких навчатимуть державною мовою. Батьки це підтримують, зазначає чиновниця, тому й спостерігається велике прагнення віддати дітей саме в класи з українською мовою навчання. Вони розуміють, що закінчивши україномовну школу, діти матимуть більше можливостей для реалізації в країні.

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АЖ ЧЕРЕЗ РОТ ЛІЗЛО… «Україна витратила на Євробачення 890 мільйонів гривень. Це близько 30,5 мільйона євро. Торік на конкурс у Швеції витратили близько дев’яти мільйонів євро, в Австрії в 2015-му — понад 20 мільйонів. У нас вийшла така велика сума через корупцію, хоча можна було б вкластися у менш як половину цих грошей. Заробили усі. Не просто крали — аж через рот лізло… У цивілізованих країнах держава організацією Євробачення не займається. Наймають приватну компанію. Вона бере позику чи залучає інвесторів. Лише у нас і в Росії фінансування за рахунок держави. По-іншому не можна. Така система з відкатами, корупційними схемами. Працює як годинник. Зламати неможливо — всі пов’язані», — свідчить директор Українського аналітичного центру економіст Олександр Охріменко.

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УКРАЇНСЬКЕ КОРІННЯ ТАРТУ. Наші знання про це естонське місто будуть не повними, якщо не згадати той факт, що з 1030 року (часу заснування) і до 1224-го це місто йменувалося Юріїв. І так воно називалося на честь засновника — Великого князя Київського Ярослава Мудрого, християнське ім’я якого було Георгій (Юрій). «Повість минулих літ» про похід Великого князя (1030 рік) оповідає так: «В тому ж році пішов Ярослав на чудь і переміг, і поставив город Юріїв». Отаким є «українське коріння» цього дивовижного естонського міста.

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«ПЕРЕД УКРАЇНОЮ ВИБАЧАТЬСЯ, і розпочнеться відновлення нормальних відносин з новою Росією, де імперіалістів і чекістів не буде… Це станеться доволі швидко. Сподіваюся — за нашого життя Росія попросить пробачення не тільки в України, а й не забуде перепросити країни Балтії за окупацію, яка тривала 40 років», — переконує російський політик екс-депутат держдуми Костянтин Боровой.

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УВАГА: ЗА ВАМИ СТЕЖАТЬ. За підсумками минулого року поліція провела негласні слідчі дії щодо 14565 осіб. При цьому суди відмовили у видачі дозволів на прослуховування за 3852 клопотаннями. Нинішнього ж року, за даними правоохоронців, задоволено 6685 клопотань, негласні слідчі дії було проведено стосовно 3053 осіб.

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ПІДСТУПНА «ЗАКВАСКА». Речник УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) проти заборони в Україні Московського патріархату. Бо така заборона, на його думку, стане неоціненним подарунком Москві та допоможе їй розпалити у нас релігійну громадянську війну. «Я абсолютно переконаний, що Московський патріархат в Україні не повинен бути заборонений. Воюючи з драконом, ми не повинні самі перетворюватися на дракона. Борючись із Росією, ми не повинні самі ставати Росією. Це складно, бо добро робити завжди складніше, ніж зло», — заявив архієпископ Євстратій. На його думку, треба діяти не забороною цілої релігійної організації, а в рамках закону: викривати і карати тих, хто, прикриваючись церквою, прямо співпрацює з російськими спецслужбами, з терористами і сепаратистами, виконує їхні завдання, пропагує їхню ідеологію. «Таких у середовищі МП є порівняно небагато, але вони, як мала закваска, намагаються заквасити ціле тісто», — повідомив ієрарх. Водночас він вважає доцільним, щоб ця церква отримала правдиву назву, щоб вона була Московським патріархатом в Україні, а не прикривалась іменем Української церкви.

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ЯК СПІВАЄТЬСЯ, ТО СПІВАЄТЬСЯ. Переможець проекту «Голос країни-7» священик Олександр Клименко після пісенного конкурсу потрапив у скандал. В одному з постів у «Фейсбуці» користувачі знайшли його вислів, де він називає Героїв Небесної Сотні «божевільними». На те отець Олександр відповів, що нічого скандального у цьому не бачить і готовий підписатися під кожним своїм словом. А це «батюшка» знову заспівав — під будівлею Верховної Ради, де вірні УПЦ (МП) влаштували акцію та молебень, закликаючи депутатів «не ухвалювати антирелігійні законопроекти».

За інформаціями видань «Українське слово», «Україна молода», «День», «Високий Замок», «Сільські вісті», RISU.

Д. ВІТЮК,

бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел