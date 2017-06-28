ПАМ’ЯТАЄМО БЕРЕСТЕЧКО. Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у неділю Всіх святих землі української традиційно відслужив панахиду в селі Пляшевій Радивилівського району на Рівненщині, де відзначили 366-ту річницю битви під Берестечком. На Богослужіння приїхало до тисячі туристів з усіх регіонів України. Після панахиди Патріарх поклав квіти до пам’ятника козакам, які загинули під Берестечком. Нагадаємо, ця битва — найбільший бій часів Хмельниччини між військом Запорізьким під командуванням Богдана Хмельницького та союзним йому кримськотатарським військом Іслама Гірея ІІІ з одного боку та армією Речі Посполитої на чолі з Яном Казимиром ІІ з іншого. Перемогу здобуло польське військо, однак козацька армія не була розгромлена.

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ПРЯМИМ ТЕКСТОМ. Білоруська письменниця, лауреат Нобелівської премії Світлана Алексієвич, розмовляючи з російським журналістом, сказала: «Хіба на Донбасі були не російські танки, не російська зброя, не росіяни-контрактники? Якби там не було вашої зброї, не було б і війни… Це на вашій совісті, на совісті Путіна. Ви вторглися в чужу країну — на якій підставі? В Інтернеті мільйон знімків, де видно, як ходить туди російська техніка. Всі знають, хто збив малайзійський «Боїнг». Давайте закінчувати ваше ідіотське інтерв’ю. У мене вже немає сил на нього. Ви просто набір пропаганди, а не розумна людина».

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СМЕРТЕЛЬНА ОБРАЗА, ЯКУ ЗАТАЇВ КРЕМЛЬ після зустрічі Порошенка з Трампом, виплеснулася в підконтрольні йому ЗМІ та на екрани путінського телебачення. «Трампа злегка покусувати, а з Порошенка зробити опудало, набите соломою, — приблизно таку установку отримали російські інформаційні війська після зустрічі українського президента з Трампом 20.06.2017-го», — зазначає московський публіцист Ігор Яковенко. І додає: «Зустріч Трампа з Порошенком тривала всього шість хвилин» — мимохіть повідомив своїм глядачам Соловйов у програмі «Вечер» від 21 червня. У російській «експертній» спільноті є люди, котрі вважають, що американці 1969 року не висаджувалися на Місяці. Тому цілком ймовірно, що незабаром у програмі «Вечер» буде оголошено, що Порошенко взагалі не їздив до США, весь цей час він сидів у Києві, а візит придумали та змонтували американські фейкові ЗМІ, щоб принизити Путіна…»

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НЕ З ТИМИ БОРЮТЬСЯ… За даними начальника штабу батальйону «Донбас» Сергія Акімовича (виступ на каналі ZIK), проти добровольців, які врятували Україну від повної «Новоросії» 2014 року, порушено десять тисяч (!) кримінальних справ. «Проти «сепарів» би так боролися», — зазначає газета «День».

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І ВОНИ НАЗИВАЮТЬ СЕБЕ «ЧЕЛОВЕКАМИ»… Лідер гурту «Хорея козацька», композитор, поет, мистецтвознавець, великий патріот України Тарас Компаніченко розповідає: «Коли я виступав у Маріуполі, то познайомився з російськомовним чоловіком, який пройшов «ДНР» як громадську організацію, а потім пішов із Донецька. Він розповідав, що на конференціях, стрільбищах їм говорили, що немає ніяких українців, що «украм нужно яйца отрезать, чтобы не множились». Знаєте, я від найкрайніших, найрадикальніших українських націоналістів ніколи не чув такого ні про росіян, ні про євреїв, ні про поляків. А це — прямо і неприховано! І вони сміють себе називати «обществом», «человеками», захисниками якоїсь духовності й гуманності…»

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ДЕ ВЧАТЬСЯ ДІТИ ПОРОШЕНКА? Звісно, за кордоном. Випускний у британському «Конкорд коледжі» відгуляла нещодавно 17-річна Євгенія. Цьогоріч закінчила навчання тут і друга донька українського Президента Олександра. А ось молодший син 16-річний Михайло вчитиметься ще рік. «Конкорд коледж» — це елітна міжнародна школа-пансіон. Готує іноземців до вступу в університети Великої Британії. Навчання коштує 1,3 мільйона гривень на рік, повідомляє «Газета по-українськи».

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ЧОМУ ЇХ НЕ ДОПУСКАЮТЬ У ВІЙСЬКО. Командуючий Національною гвардією генерал-лейтенант Юрій Аллеров пояснив, чому його відомство не бере капеланами представників УПЦ Московського патріархату. По-перше, так прописано у постанові Кабінету міністрів: «За винятком представників Московського патріархату». А по-друге, він особисто бачив, як представники УПЦ (МП) благо-словляли бойовиків на війну. «Я працював з розвідкою, з народним опором, коли колони сепаратистів з російськими найманцями під’їжджали до церкви — і виходили настоятелі УПЦ (МП) та благословляли їх на «священну війну» проти українського народу», — підкреслив Ю. Аллеров.

За інформаціями видань RISU, «Високий Замок», «День», «Україна молода», «Українське слово».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел