ДЛЯ СИРІТ — ПОДАРУНКИ З КАНАДИ

УЖЕ ЗА КІЛЬКА ТИЖНІВ ДІТИ-СИРОТИ — ВІД ТЕРНОПОЛЯ ДО ХАРКОВА, ВІД КОВЕЛЯ ДО КРИВОГО РОГУ — ОТРИМАЮТЬ АДРЕСНІ ПОДАРУНКИ ВІД УКРАЇНСЬКИХ РОВЕСНИКІВ З КАНАДИ. ЗАДЛЯ ЦЬОГО ТРЕТІЙ РІК ПОСПІЛЬ У МІСТІ ТОРОНТО ПРОЙШОВ БЛАГОДІЙНИЙ МАРАФОН «ДІТИ ТОРОНТО — ДІТЯМ-СИРОТАМ В УКРАЇНІ».

Захід організували Міжнародна організація українських громад «Четверта хвиля» у співпраці з Help Us Help The Children, Шкільною радою Конгресу українців Канади (відділ Торонто), а також Театрально-музичною студією ім. П. Олійника. Лише за чотири години марафону нам вдалося зібрати близько 2,5 тонни одягу, іграшок та шкільного приладдя. Усі кошти, які пожертвували під час заходу, будуть використані на відправку зібраних речей та проведення літніх таборів для сиріт в Україні. Під час свята діти написали листи і створили малюнки для своїх ровесників в Україні.

Унікальність цього проекту в тому, що юні учасники дитячого марафону не лише мають змогу показати свої таланти, а й поділитись речами з іншими дітками, які перебувають у сиротинцях або не мають повноцінної сім’ї, адже більшість речей для марафону приносять саме хлопчики та дівчатка. Таким чином ми намагаємось навчити співпереживанню. Цьогоріч серед діток, котрі отримають подарунки з Канади, найбільше тих, хто втратив батька під час бойових дій у зоні АТО (списки надані ГО «Українці разом»). Також посилки відправили у літні табори для сотень дітей із сиротинців зі всієї України, що організовані в Луцьку (організований ГО «Меценати для солдатів») і Ворохті (організований канадською організацією «Допомога Україні»).

До слова, тернополяни уже добре знають про діяльність «Четвертої хвилі», адже саме за ініціативи цієї організації в Тернополі п’ять років поспіль проходив Чемпіонат діаспорних команд з футболу. Серед членів «Четвертої хвилі» є багато вихідців з Тернопільщини. І хоч тепер вони живуть за океаном, їхнє серце — на Батьківщині, і вони це доводять своєю активною діяльністю для рідного краю.

Таміла КАРПИК,

член дирекції ГО «Четверта хвиля».

м. Торонто, Канада.

Фото з архіву авторки