До перемог разом з наставниками

Виїжджаючи разом з підопічними на ті чи інші змагання, наставники Збаразької районної комунальної ДЮСШ, заслужений тренер України, майстер спорту міжнародного класу Петро Багрій і Віталій Гуголь не тільки встигають налаштовувати вихованців на успішні виступи, а й самі виходять на поміст. Адже Федерація гирьового спорту України паралельно зі стартами дорослих та юніорів завжди організовує і ветеранські турніри.

Ось і в Токмаку Запорізької області, де нещодавно завершився головний вітчизняний старт сезону — чемпіонат України з класичного двоборства, обоє встигли, так би мовити, скрізь. Спочатку, звісно, переживали на тільки за своїх учнів, а й за інших членів збірної області — богатирів Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, де плідно працює з молоддю ще один заслужений тренер України, майстер спорту міжнародного класу Зіновій Кульчицький, і Кременеччини, якими опікуються викладач Почаївського ВПУ Олександр Оскалюк і завідувач відділу молоді та спорту Кременецької райдержадміністрації Василь Петрук. І ті не підвели.

Заспівувачем у найлегшій ваговій категорії (до 60 кілограмів) став юний підопічний Багрія Богдан Тольпа. Зафіксованих у поштовху 33-х підйомів і сорока — в ривку (відчутно поліпшив особисте досягнення) вистачило для перемоги не тільки в турнірі юніорів, а й дорослих. У двох наступних вагових категоріях свою майстерність у піднятті 32-кілограмових снарядів продемонстрували тернопілець Антон Дуль і підопічний Гуголя Володимир Гуменний. На один бал більша за Богданову сума в двоборстві дозволила Антонові стати віце-чемпіоном України серед дорослих. А зараховані Володимирові після двох вправ 68 балів принесли йому бронзові медалі обох турнірів.

У ваговій категорії до 75 кілограмів честь Тернопільщини захищали атлети з Кременеччини. Переможцем юніорського чемпіонату став Степан Гайдук (105 балів). А Михайло Курій виборов «бронзу» турніру дорослих (100 балів). Наостанок же скарбницю збірної краю поповнили три срібні медалі. Дві — в активі ще одного підопічного Гуголя Романа Баланюка (140 балів). Натомість Роман Сіправський з Великої Березовиці відзначився в суперечці дорослих атлетів, чия вага перевищує 90 кілограмів — 197 підйомів.

Отож — усі з медалями і залишилося хіба щиро підтримати тренерів-ветеранів, які, нагадаю, виступають з 24-кілограмовими гирями. В наймолодшій віковій групі сеньйорів (40—44 роки) Віталій Гуголь у суперечці найважчих богатирів мав гідного конкурента, який володіє званням заслужений майстер спорту. Тому срібна медаль (189 балів), звичайно ж, успішний виступ. А про Петра Багрія (55—59 років) і годі казати. Хіба через ушкодження не вдалося встановити черговий рекорд у ваговій категорії до 90 кілограмів — чемпіон змушений був обмежитися 270-ма балами за сумою двоборства.

На фото: збірна Тернопільщини після церемонії нагородження. Зліва направо у верхньому ряду — Віталій ГУГОЛЬ, Петро БАГРІЙ і Роман СІПРАВСЬКИЙ, у нижньому — Степан ГАЙДУК, Роман БАЛАНЮК, Богдан ТОЛЬПА, Володимир ГУМЕННИЙ, Антон ДУЛЬ і Михайло КУРІЙ.

Фото з архіву Петра БАГРІЯ