ДО УВАГИ ПРЕДСТАВНИКІВ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ!

01 січня 2017 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», який, зокрема, передбачає продовження строку формування нового Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Неприбуткові підприємства, установи та організації, з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій зобов’язані до 01 липня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність із нормами Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та у цей термін подати копії таких документів до контролюючого органу.

Підстави для відмови в державній реєстрації громадського формування

Підставами для відмови в державній реєстрації є:

Документи подано особою, яка не має на це повноважень. У Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційних дій. У Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення про арешт корпоративних прав – у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку зі зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи. Не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку. Документи суперечать вимогам Конституції та Законів України. Документи суперечать статуту громадського формування. Порушено встановлений законом порядок створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи. Невідповідність найменування юридичної особи вимогам Закону. Щодо засновника (учасника) юридичної особи, що створюється, проведено державну реєстрацію рішення про припинення в результаті її ліквідації. Щодо юридичної особи, стосовно якої подано заяву про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов’язаних зі зміною засновників (учасників) юридичної особи, проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації. Документи для державної реєстрації припинення юридичної особи подані:

– раніше строку, встановленого Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

– щодо юридичної особи, що припиняється в результаті її ліквідації та є засновником (учасником) інших юридичних осіб та/або має не закриті відокремлені підрозділи;

– в Єдиному державному реєстрі відсутній запис про державну реєстрацію юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення;

– щодо акціонерного товариства, стосовно якого надійшли відомості про наявність некасової реєстрації випуску акцій;

– щодо юридичної особи – емітента цінних паперів, стосовно якого надійшли відомості про наявність не скасованих випусків цінних паперів;

– щодо юридичної особи, що ліквідується, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

– щодо юридичної особи, що реорганізується, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та відсутній узгоджений план реорганізації юридичної особи;

– щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування;

– щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли відомості про відкрите виконавче провадження;

– щодо юридичної особи, стосовно якої відкрито провадження у справі про банкрутство.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації (крім документа про сплату адміністративного збору), повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення.

Після усунення причин, що були підставою для відмови у державній реєстрації, заявник може повторно подати документи для державної реєстрації.

Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області.

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