І велика ловилася, і мала

Минулого вівторка центральний став у Залізцях на Зборівщині став ареною проведення особистого чемпіонату області зі спортивного лову риби серед інвалідів. Традиційні змагання тернопільський «Інваспорт» присвятив Дню Конституції України.

Охочих продемонструвати свою майстерність знайшлося чимало — понад два десятки. Але фаворит залишився незмінним. Улов вагою три кілограми приніс чемпіонський титул Сергієві Мостовому. А ось боротьба за друге-третє місця цього разу виявилася справою сімейною. Впіймавши 2,5 кілограма великої і малої рибин, батько Ігор Томків випередив сина Володимира, який обмежився 1,8 кілограма.

Після нагородження лауреатів медалями і грамотами всі учасники щиро привітали з днем народження начальника тернопільського «Інваспорту», заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Олега Степановича Юзчишина.

На фото: лауреати чемпіонату області зі спортивного лову риби серед інвалідів Ігор ТОМКІВ, Сергій МОСТОВИЙ і Володимир ТОМКІВ; учасники змагань.

Фото тернопільського «Інваспорту»