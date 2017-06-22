Із чемпіонату повернулася майстром

Студентка педагогічного ліцею ТНПУ ім. В. Гнатюка Руслана Муравська, без сумніву, назавжди запам’ятає нещодавню поїздку до Харкова. На місцевому стадіоні «Динамо», де відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед спортсменів з вадами слуху, дівчина стала справжньою тріумфаторкою в секторі для стрибків у висоту.

Підопічна заслуженого тренера України Михайла Васірука не тільки стала чемпіонкою, а й уперше в житті підкорила норматив майстра спорту — 165 сантиметрів. Аби заслужити право на почесне звання, Руслані довелося покращити своє попереднє досягнення на два сантиметри.

А ось у Кропивницькому, де минулого вівторка завершився чемпіонат України серед юнаків і дівчат 2000 року народження та молодших, Руслані Муравській виступити успішно не вдалося. Потрапивши до фінальної стадії змагань із кваліфікаційним результатом 155 сантиметрів, під час боротьби за медалі подолати планку на більшій висоті не змогла і змушена була задовольнитися десятою позицією.

На фото: чемпіонський стрибок нового майстра спорту Руслани МУРАВСЬКОЇ.

Фото тернопільського «Інваспорту»