Кожному з сім’ї — по шматку землі

ДЕПУТАТИ ДЕЯКИХ СІЛЬСЬКИХ РАД НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ ВИДІЛЯЮТЬ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ПОДЕКУДИ ЦІЛИМ СІМ’ЯМ — ВІД БАБУСІ ДО ВНУЧКИ. І ПРО СЕБЕ НЕ ЗАБУВАЮТЬ.

Про такі корупційні діяння та інші правопорушення представників влади, виявлені внаслідок співпраці правоохоронних органів та громадськості, йшлося на прес-конференції прокуратури Тернопільщини та Всеукраїнського руху проти політичної корупції «Під контролем».

Про діяльність руху, що був започаткований рік тому шляхом об’єднання громадських організацій антикорупційного напряму, розповів його регіональний координатор Мирослав Сімка.

За його словами, громадська організація «Під контролем» спільно з прокуратурою нашої області встановили кілька фактів подання посадовими особами органів місцевого самоврядування недостовірних даних у деклараціях. Так, четверо депутатів Тернопільської міськради не вказали у своїх деклараціях, що мають земельні ділянки, житлові й нежитлові будівлі та корпоративні права у підприємствах. А заступник керівника одного з державних підприємств «забув» зазначити в декларації, що йому належить житловий будинок, ринкова вартість якого перевищує мільйон гривень. Іще один керівник комунального медзакладу не подав декларації у встановлений строк.

Також правоохоронці з громадськими активістами виявили порушення окремими керівниками процедури державних закупівель.

Цьогоріч внаслідок спільних перевірок органів прокуратури області та правоохоронних органів розпочато досудове розслідування у восьми кримінальних провадженнях за фактами умисного неподання посадовцями декларацій або подання у них недостовірних даних.

Лише в поточному році до суду скеровано 42 протоколи про вчинення правопорушень, пов’язаних із корупцією. Поки до адміністративної відповідальності суд притягнув 17 посадовців.

Про корупційні діяння, пов’язані з конфліктом інтересів, розповіли заступник прокурора області Олег Галицький і начальник відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції прокуратури області Наталія Штурма. Вони наголосили на масовому виділенні земельних ділянок депутатами сільських рад. Наприклад, на Кременеччині лише під час однієї сесії депутати ухвалили рішення про виділення чотирьох земельних ділянок представникам однієї сім’ї. А в Заліщицькому районі щедрі депутати виділили своєму колезі аж півтора гектара землі.

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