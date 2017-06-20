На території Тернопілля сформовано 36 об’єднаних територіальних громад — ОТГ, які на цьому етапі свого розвитку тільки починають визначатися, як організувати роботу всіх структур громади, щоб вона була ефективною.

Одне з основних питань, яке доведеться вирішувати кожній з громад, — наповнення бюджету. Тут мале та середнє підприємництво має стати ключем до розв’язання низки як економічних, так і соціальних проблем.

Допомогти громадам підвищити свій економічний потенціал через активний розвиток малого підприємництва має на меті проект «Об’єднані територіальні громади — осередки розвитку малого підприємництва у сільській місцевості», підтриманий Фондом Східної Європи в рамках Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні». Над ним працює громадська організація «Центр регіонального розвитку та права», яка визначена регіональним партнером програми.

— Щоб підвищити кваліфікацію працівників виконавчих органів ОТГ у питанні формування економічної політики, ми передбачаємо провести для них низку навчальних заходів, — каже директор проекту Лариса Римар. — Зробимо також аналіз тих причин, які заважають громадам рухатися вперед, і означимо шляхи розв’язання проблеми. Окрім цього, пілотній громаді експерти нашого проекту нададуть консультативно-методичну допомогу в розробці програми розвитку малого та середнього підприємництва. Згодом цим документом зможуть скористатися й інші громади. Мале підприємництво має стати фундаментом для розвитку сільських громад.

Планується, що організація буде центром розробки програм розвитку малого підприємництва та інших локальних галузевих програм для більшості ОТГ Тернопільщини.

Валентина Девлиш.

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