Медициною зацікавлювали через експерименти

«Наука об’єднує» — цей девіз закликав студентсько-викладацьку команду Чортківського державного медичного коледжу на «Наукові пікніки», що нещодавно відбулися у Тернополі.

За ініціативи та підтримки директора коледжу кандидата медичних наук Любомира Степановича Білика наш навчальний заклад постійно бере активну участь у «Наукових пікніках». Під керівництвом викладачів О. В. Михайлюк, О. М. Ірхи, Т. О. Сов’як, С. М. Хоми, М. І. Данюк та голови студентського профкому Н. І. Кишкан студенти представили понад 15 цікавих хімічних і фізичних експериментів та медичних маніпуляцій. Незважаючи на примхи погоди, на Театральному майдані міста панувала атмосфера компетентності, доброзичливості та взаєморозуміння організаторів, учасників та відвідувачів цього нетрадиційного дійства.

До заходу готувалися заздалегідь. Ми хотіли довести, що фізика, хімія, біологія — цікаві, захопливі науки і тісно пов’язані з фармацією та медициною. У лабораторії просто неба присутні спостерігали дію магнітного поля на феромагнітну рідину, коли проводили дослід «Магнітний їжак». «Змійка» та «Лайфхак з водою» наочно продемонстрували явища капілярності, поверхневого натягу, що застосовуються у медичній практиці. Надзвичайне захоплення у відвідувачів викликав дослід «Лавова лампа», який базувався на дії сили тяжіння на рідини з різною густиною.

Майбутні фармацевти розповідали про медичне застосування кольорової гами барвних лікарських засобів. Цікавою була ситуація, коли дівчинка, спостерігаючи за експериментом «Фіалковий дим», забруднила скатертину розчином йоду. На її велике здивування за допомогою вітаміну С безслідно вивели пляму. Захопливою була поява «змії» з таблеток глюконату кальцію. Найвідважнішим глядачам проводили «хімічний поріз» — продукт реакції феруму хлориду і роданіду калію, що дуже нагадує кров людини. Дослід «Зима у травні» демонстрував утворення інею на гілочці ялинки шляхом сублімації бензойної кислоти. Малечі найбільше припало до душі писати записки невидимими чорнилами і проявляти їх.

Не менше зацікавило тернополян кваліфіковане вимірювання артеріального тиску електронним та механічним тонометрами. Майбутні медики за допомогою портативного пульсоксиметра визначали частоту серцевих скорочень, рівень насичення крові киснем і рівень цукру в крові, накладали пневматичні, вакуумні шини, турнікети, артеріальні джгути на кінцівки. Із цікавістю охочі спостерігали через мікроскоп за паразитарними організмами. Почувши знайомі назви ліків, відвідувачі цікавились рекомендаціями щодо їхнього застосування. Студенти з приємністю приймали слова подяки за компетентну та доступну пораду.

Після завершення експериментів усіх учасників нагородили дипломом за ініціативу й вагомий внесок у розвиток науки та освіти Тернопілля.

О. МИХАЙЛЮК, О. ІРХА,

викладачі Чортківського державного медичного коледжу.

Фото з вільних джерел