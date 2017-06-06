НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ БЕЗРОБІТНІ БЕЗКОШТОВНО ВИВЧАЮТЬ АНГЛІЙСЬКУ МОВУ

У рамках меморандуму про співробітництво між Державною службою зайнятості та Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Українська студентська спілка» у центрах зайнятості України, в тому числі Тернопільщини, реалізується соціальний проект з вивчення англійської мови на базі онлайн платформи «Lingva.Skills» зареєстрованими безробітними, зокрема, з числа внутрішньо переміщених осіб, демобілізованих учасників антитерористичної операції. Це допоможе їм підвищити конкурентоспроможність на ринку праці, дасть можливість швидше знайти гідну роботу чи відкрити власну справу.

«На Тернопільщині, – зазначив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук, – навчатися англійській уже виявили бажання майже 150 осіб зі статусом безробітного. З них 64 безробітних активно освоюють іноземну мову. І з кожним днем таких ентузіастів стає все більше».

Що ж необхідно зробити безробітному, аби безкоштовно вивчити англійську?

Насамперед, потрібно звернутися до того центру зайнятості, де така особа зареєстрована як безробітна, з проханням включити до програми безкоштовного навчання за проектом «Lingva.Skills». Фахівцю ЦЗ слід вказати свою електронну пошту українських провайдерів. Приблизно через тиждень особистий консультант центру зайнятості повідомить персональний пароль для входу в систему. Після цього безробітний може зайти з власного комп’ютера на www.lingva.ua і в розділі «Як навчатись» увійти у систему. E-mail та пароль треба вводити із врахуванням регістру та мови.

«Навчання доступне у будь-який зручний для людини час, – стверджує Василь Олещук. – Людина сама корегує коли і у якому темпі навчатися. Крім того, базовий рівень знань з англійської не має значення. І ще, що дуже важливо: усі, хто пройдуть навчання (рівні А1-А2), отримають відповідні сертифікати».

Прес-служба обласного центру зайнятості

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