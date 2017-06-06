На Тернопільщині найзатребуваніші робітничі пофесії

Майже 73% вакансій, які роботодавці подали в центри зайнятості Тернопільщини, призначені для представників робітничих професій та осіб, які не потребують спеціальної підготовки. Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Загалом до служби зайнятості регіону цьогоріч уже надійшло понад 15 тисяч вакансій. Відрадно, що їх кількість порівняно з відповідним минулорічним періодом зросла на 35,8 відсотка.

«Місцевим роботодавцям, – зауважив Василь Олещук, – зараз потрібні продавці, водії, трактористи, кухарі, будівельники, швачки, слюсарі з ремонту автомобілів тощо».

Є пропозиції й для спеціалістів. Зокрема, роботодавці пропонують місця праці менеджерам, бухгалтерам, інженерам, спеціалістам державної служби, медичним сестрам, лікарям-стоматологам.

Прес-служба обласного центру зайнятості

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