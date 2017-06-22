Вільне життя
Вільне життя  |  Новини  |  Спорт  |  Тернопіль  |  Тернопіль  |  На «Циганці» — пляжний волейбол
22.06.2017 автор:  Богдан Дікальчук

На «Циганці» — пляжний волейбол

Із нагоди Дня молоді, який відзначатимемо найближчої неділі, 25 червня, Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення організовує турнір із пляжного волейболу. В чарівну місцину для відпочинку на набережній Тернопільського ставу всіх охочих прихильників гри над сіткою запрошують для реєстрації на десяту ранку. 

Кількість команд не обмежена. Як і стать спортсменів. Єдина засторога — до змагань допускатимуться волейболісти віком від вісімнадцяти років. На вас, без сумніву, очікують гармонійна атмосфера, азарт, можливість відчути незламний дух під час суперечки з конкурентами.

Початок змагань — об одинадцятій ранку.

Колаж Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення

Loading...

Про автора

Богдан Дікальчук

46001
м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
Email: webmaster@vilne.org.ua

Новини

Підписка на новини