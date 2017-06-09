Навіть телефонувати нікому не потрібно

З інформацією про суми виплачених доходів та утриманих податків можна ознайомитися в приватній частині сервісу «Електронний кабінет платника». Про це повідомили в Тернопільській ОДПІ.

Робота з електронним сервісом у приватній частині особистого кабінету здійснюється з використанням електронного цифрового підпису, який фізичній особі можна отримати в акредитованому центрі сертифікації ключів.

Для отримання потрібної інформації необхідно заповнити запропоновану форму «Запиту про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків для заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи…».

Після обробки запиту до особистого електронного кабінету надійде спеціальне повідомлення, при натисканні на яке відкриється необхідна інформація. Її можна переглянути, зберегти чи надрукувати.

Зверніть увагу, що запитувані відомості можна отримати за останні три роки — поквартально. А ось відомості за останній звітний період (квартал) надаються через шістдесят днів після його закінчення.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном: 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ