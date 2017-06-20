Не забудьте про місцевий бюджет

Якщо платник податку має власні чи орендовані приміщення (будівлі) у різних регіонах, в яких працюють та отримують зарплату наймані працівники, то він зобов’язаний стати на облік як платник окремих видів податків та перерахувати податок на доходи фізичних осіб із доходів у вигляді заробітної плати до відповідного бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) таких приміщень (неосновне місце обліку). Про це нагадали в Тернопільській ОДПІ.

Водночас податковий агент, який здійснює нарахування (виплату) фізичній особі доходу у вигляді орендної плати, сплачує (перераховує) податок на доходи фізичних осіб до відповідного бюджету за своїм місцезнаходженням. Військовий збір юридична особа перераховує як за себе, так і за не уповноважені відокремлені підрозділи до бюджету за своїм місцезнаходженням (реєстрації) на відповідні рахунки.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-41.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ