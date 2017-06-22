Обережно: зелена загроза!

ЦЕ БАГАТОРІЧНА РОСЛИНА РОДИНИ ЗОНТИЧНИХ. ВОНА Є ЧУЖОЮ ДЛЯ УКРАЇНИ І ПОХОДИТЬ ІЗ КАВКАЗУ. ЗАВЕЗЕНИЙ ДО НАС БОРЩІВНИК СОСНОВСЬКОГО СТАНОВИТЬ ЗАГРОЗУ ЯК ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, ТАК І ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ.

Насіння борщівника розноситься вітром, тваринами, птахами і переноситься водою. Він росте на узбіччях, смугах автомобільних та залізничних шляхів, на сільськогосподарських угіддях, на узбіччях польових доріг, каналів, ярів, балок, заплавах річок і струмків, необроблюваних землях, пустирях, сміттєзвалищах, присадибних і дачних ділянках, узліссях. Водночас помітно зростають площі, зайняті борщівником, адже він витісняє місцеві види трав’яних і деревних порід рослин.

Рослина небезпечна і для людини. Через те, що тканини борщівника містять фурокумарини, які під час контакту зі шкірою людини провокують важкі, подібні до опіків, дерматити, його не культивують уже більш ніж 30 років. Контакт соку борщівника з тілом людини може спричинити опіки різного ступеня. Як правило, на уражених ділянках шкіри виникає опік другого ступеня (пухирі, заповнені рідиною). Час його появи — від кількох годин до кількох діб. Особлива небезпека полягає в тому, що дотик до рослини спершу не дає жодних неприємних відчуттів. Якщо сік борщівника таки потрапив на шкіру, необхідно уражену ділянку одразу промити водою з господарським милом. Якщо ж з’явилися опіки — найкраще звернутися до лікаря. В жодному разі не можна змащувати пухирці йодом.

Колись культивований борщівник Сосновського втратив ознаки культурної рослини й росте та поширюється стихійно. Це поширення потрібно обмежувати. У всіх країнах Євросоюзу борщівник Сосновського зараховано до карантинної групи рослин. Утім знищення цього бур’яну трудомістка і витратна справа.

Борщівник можна систематично скошувати, підрізати на глибині 8—12 см його товсті корені і знищувати насіннєві суцвіття. Саме по собі скошування не знищує борщівник, але запобігає цвітінню і плодоношенню. Боротьбу краще починати навесні, коли він проростає. Скошування стримує темпи розростання рослини, але на цьому місці ще довго з’являються нові пагони. Щоб знищити борщівник, важливо зрубати точку росту, розташовану нижче кореневої шийки. Якщо зрубати вище, то на коренях залишиться кілька сплячих бруньок, і рослина знову проросте. Скошені рослини рекомендують спалювати.

Найефективнішим способом боротьби з борщівником є внесення хімічних препаратів у різних комбінаціях. Це роблять навесні, на початку вегетаційного періоду. Порівняно зі скошуванням, гербіцидні обробки менш трудомісткі. Гербіциди вносять або навесні, коли висота паростків не перевищує 10—20 см, або влітку, після скошування бур’яну. За інших умов застосування хімічних препаратів малоефективне. Багаторічні зарості краще обробити гербіцидом двічі — вдруге обприскують через 50 днів після першого разу.

Зважаючи на те, що борщівник Сосновського спричиняє опіки при контакті з людиною, всі роботи з його знищення треба проводити в захисному одязі.

Л. ГОНЧАРИК,

провідний фахівець — герболог відділу фітосанітарного аналізу державної установи «Тернопільська обласна фітосанітарна лабораторія».

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