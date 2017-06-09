Остерігайтеся велокрадіїв

МИНУЛОЇ НЕДІЛІ, 4 ЧЕРВНЯ, НА ЛІНІЮ «102» НАДІЙШЛО ДЕКІЛЬКА ЗВЕРНЕНЬ ВІД ЖИТЕЛІВ ТЕРНОПОЛЯ. КРАЯНИ ПОТЕРПІЛИ ВІД КРАДІЇВ. МАЙНО НЕ ВРЯТУВАЛИ АНІ ГАРАЖІ, АНІ ПІДВАЛЬНІ ПРИМІЩЕННЯ.

У двох випадках невідомі проникли до гаража шляхом пошкодження навісних замків. Як наслідок — із приміщень викрали три велобайки та прихопили із собою електроінструменти.

Не врятувало від зловмисників і зачинене підвальне приміщення ще одного тернополянина. Невідомі зірвали замок і викрали звідти новенький ровер. Відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці закликають краян не забувати про надійні замки. Саме вони — запорука безпеки майна від злодіїв. Проте замки мають бути справді надійними, адже окремі з них ніяк не вбережуть транспорт від крадії. Наприклад, деякі тросики зловмисники можуть перерізати кусачками за 20 секунд.

Ще одна порада для велосипедистів — не залишати двоколісний транспорт у підвалах, під’їздах або на подвір’ї. Пам’ятайте, що злодії завжди полюють на легку здобич. Достатньо вам відвернутися на хвилину-другу, як ваш двоколісник із новим власником попрямує у невідомому напрямку. Також спеціалісти радять купувати лише дорогі U-подібні замки та в громадських місцях не випускати велотранспорт із поля зору.

Загалом поради щодо збереження велосипеда такі.

1. У жодному разі не залишати ровер у під’їзді! У 90% випадків цей транспортний засіб крадуть саме з парадних, сходових майданчиків, спільного коридора. Також є випадки, коли велосипед крадуть із майданчика для паркування біля офісних приміщень.

2. У місті паркуйте велосипед у людному місці — ровери частіше крадуть там, де мало свідків.

3. Варто купити цільнометалевий U-подібний замок (U-lock), важкий, але надійний, і користуватися лише ним. Інші замки, на жаль, легко перекусують.

4. Під час паркування необхідно фіксувати велосипед до міцного об’єкта: велопарковки, стовпа чи паркану за раму, а не за переднє колесо, особливо якщо воно легко знімається через ексцентрик.

Аби вберегти своє майно, можна також підключити приміщення до пульта управління поліції охорони.

Адріана ЗИМНЕНКО.

Фото з вільних джерел