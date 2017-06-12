ПІСЛЯ ЯРМАРКУ ВАКАНСІЙ – НА СТАЖУВАННЯ

Фахівці Кременецького райцентру зайнятості провели для безробітних міні-ярмарок вакансій на замовлення приватного підприємця Інни Русняк, якій потрібен кухар. Така потреба виникла у зв’язку з початком літнього сезону.
Бізнес-вумен ознайомила присутніх на заході з умовами праці, режимом роботи та рівнем заробітної плати.
Крім цього, безробітні отримали кваліфіковані консультації від спеціалістів РЦЗ щодо умов отримання соціальних послуг служби зайнятості, легалізації трудової діяльності.
З кожним із учасників міні-ярмарку вакансій роботодавець провела індивідуальну співбесіду, в ході якої зупинилася на одній кандидатурі. Цій людині Інна Русняк запропонувала пройти стажування на конкретному робочому місці з подальшим працевлаштуванням.
Прес-служба обласного центру зайнятості
Фото прес-служби