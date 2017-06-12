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12.06.2017 автор:  Вільне Життя

ПІСЛЯ ЯРМАРКУ ВАКАНСІЙ – НА СТАЖУВАННЯ

Фахівці Кременецького райцентру зайнятості провели для безробітних міні-ярмарок вакансій на замовлення приватного підприємця Інни Русняк, якій потрібен кухар. Така потреба виникла у зв’язку з початком літнього сезону.

Бізнес-вумен ознайомила присутніх на заході з умовами праці, режимом роботи та рівнем заробітної плати.

Крім цього, безробітні отримали кваліфіковані консультації від спеціалістів РЦЗ щодо умов отримання соціальних послуг служби зайнятості, легалізації трудової діяльності.

З кожним із учасників міні-ярмарку вакансій роботодавець провела індивідуальну співбесіду, в ході якої зупинилася на одній кандидатурі. Цій людині Інна Русняк запропонувала пройти стажування на конкретному робочому місці з подальшим працевлаштуванням.

Прес-служба обласного центру зайнятості

Фото прес-служби

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