ПІСЛЯ ЯРМАРКУ ВАКАНСІЙ – НА СТАЖУВАННЯ

Нині в Україні багато суботніх польських шкіл. Я планую віддати сина в таку школу, бо в майбутньому хочу, щоб він навчався у Польщі. Допоможіть знайти тих, хто відповідає за стан викладання польської мови в Україні, зокрема в нашій області. Хто має право викладати? Який документ повинен мати такий вчитель? Я цим цікавлюсь і чую, що […]