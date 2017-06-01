Повірили в себе і перемогли

Семеро юних вихованців тернопільських центру і ДЮСШ «Інваспорт» нещодавно повернулися з Миколаєва, де брали участь у фінальних стартах з легкої атлетики 24-ї всеукраїнської спартакіади «Повір у себе». За звання лауреатів цих змагань сперечалися діти з особливими потребами 2002—2006 років народження з усіх куточків нашої країни.

І наші земляки аж ніяк не були найслабшими. Учениця Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру Вікторія Грабець, яка в дитячо-юнацькій спортивній школі займається під керівництвом Віктора Ворка, в молодшій групі, скажімо, виборола третє місце в метанні тенісного м’ячика і четверте — в бігу на 60 метрів. А на рік старша за неї Вікторія Брухівська з Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру бронзової медалі удостоєна за успіхи в стрибках у довжину. Підопічна Ігоря Тригука увійшла також до шістки найкращих у метанні м’ячика.

Серед наших земляків старшої вікової групи передусім варто згадати ученицю Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру Аліну Ліпчаківську. Ще одна підопічна Віктора Ворка повернулася додому з двома чемпіонськими титулами. Їй не було рівних у бігу на 100 метрів і метанні м’ячика. Причому в першій з цих дисциплін установила рекорд спартакіади. На верхню сходинку п’єдеслату зійшов і товариш Аліни по навчанню Андрій Євтушенко, якому не було рівних у стрибках у довжину. А в бігу на 100 метрів юнак фінішував четвертим, лише трохи не дотягнувши до досягнення ще одного свого товариша по навчанню і підопічного Віктора Ворка Мар’яна Репети. Той завоював бронзові медалі в бігові на 100, 400 метрів і так само в стрибках у довжину.

Свого досвідченого наставника Івана Юрчишина порадували також учні Заліщицького обласного багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру. В стрибках у довжину третє місце завоювала Ольга Стояк. У дівчини також п’яте місце в бігу на 100 метрів і сьоме — в метанні м’ячика. Майже аналогічні досягнення і в Яни Саранчук: четверта — в бігу на 100 метрів, п’ята — в стрибках у довжину і шоста — в метанні м’ячика.

На фото: юні тернопільські легкоатлети зі своїм наставником Віктором ВОРКОМ.

Фото тернопільського «Інваспорту»